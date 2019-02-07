Meslek liselerine iş dünyasından destek

SAKARYA (AA) - Sakarya’da bulunan meslek liselerinin her birine iş dünyasından bir kuruluşun mihmandar olması yönünde tavsiye kararı alındı.





Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, meslek liselerinin sektörle iş birliğinin artırılmasına yönelik düzenlenen toplantılara, makine teknolojisi alanı ile muhasebe ve finansman alanı toplantılarıyla devam edildiği bildirildi.





Toplantılar kapsamında, aranan eleman yetiştirilmesi, alan mezunu öğrencilerin sanayide istihdam edilmesi, öğrencilerin eğitimini gördükleri iş alanlarına yönlendirilmesi, uygulama eğitimlerinin artırılması gibi konularda istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.





Okul müdürleri ile alan şefleri ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantılarda, bu okullardan mezun öğrencilerin alanlarıyla ilgili sanayi ve diğer sektörlere ana eleman olarak kazandırılması yönünde önemli adımların atılacağı belirtildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bu toplantılar ışığında sektörlerden birer kuruluşu meslek liselerine mihmandar yaparak meslek liseleri ile iş dünyasını yakın iş birliğinde buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.



Kaynak: AA