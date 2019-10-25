Meslek Liselilere ’Etkili İletişim Becerileri’ semineri verildi

Muğla meslek liselerinde eğitim gören öğrencilere yönelik özel "Etkili İletişim Becerileri" semineri düzenlendi. Muğla genelinde öğrenim gören 1295 meslek lisesi öğrencisine yönelik olarak düzenlenen seminer Ankara Karma Sanat Evi yöneticisi Uzman Nilgün Tuluk tarafından verildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Meslek Liselerine yönelik olarak başlattığı "Muğla Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi" vizyon çalışmalarını sürdürüyor. Meslek Liselerinin canlandırmak, öğrencileri 21. Yüzyıl becerileriyle donatacak eğitim ortamlarını sunabilmek, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda alanlar açarak mezun olduklarında meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile "Geleceğim Mesleğim" protokolü imzalandı.

Protokol ile Muğla Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik "Etkili Sunuş Teknikleri", "Proje Döngüsü Eğitimi", "İnovasyon Eğitimi", "Meslek Liselerinde Kariyer Koçluğu Eğitimi", "Hami Okul Uygulamaları", "Liderler Programları", "Usta - Çırak Buluşmaları" ve "Sanayici Mezun Buluşmaları" seminer ve programlar gerçekleştiriliyor.

Muğla meslek liselerinde eğitim gören 11. Sınıf öğrencilerine özel "Etkili İletişim Becerileri" semineri ile Meslek Liselerinden mezun olarak iş hayatına atılacak olan gençlerimizin, sektörde rakipleriyle rekabet edebilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri, 21. Yüzyıl iletişim becerileri ile donatılmaları ve etkili sunuş tekniklerine sahip olmaları amaçlanıyor.

Bu kapsamda Muğla'nın Fethiye, Köyceğiz, Menteşe, Marmaris, Milas, Bodrum ilçelerinde gerçekleştirilen ve Ankara Karma Sanat Evi yöneticisi Uzman Nilgün Tuluk tarafından verilen seminer eğlenceli bir atmosferde gerçekleşti. Öğrenciler dikkatle dinledikleri seminerde kimi zaman sahneye çıktılar, kimi zaman mikrofonu ellerine alıp konuşmalar yaptılar.

Kalkınma Bakanlığı desteğinde yürütülen Mesleki Eğitim Projeler ile Muğla'nın marka değerinin bütüncül bir yaklaşımla her alanda olduğu gibi mesleki eğitim alanında da katlanarak artması hedefleniyor.

Kaynak: İHA