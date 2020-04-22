Meslek lisesinde UVC Hava Sterilizasyon Cihazı üretildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından UVC Hava Sterilizasyon Cihazı üretildiğini duyurdu. Cihaz, okul, hastane, banka, kamu kurumları, fabrika gibi insanların toplu halde bulunduğu kapalı ortamlarda sürekli hava sirkülasyonu yaparak havayı sterilize ediyor.

MEB'den yapılan açıklamaya göre; bakanlık Ar-Ge çalışmalarında meslek liselerinde üretilen ürün çeşitliliğini artırmaya başladı. Cerrahi ve N95 standardında maske makinesi, solunum cihazından kısa bir süre sonra bir müjdeli haber de İstanbul Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden geldi. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı öğretmenleri tarafından UVC Hava Sterilizasyon Cihazı üretildi. Geliştirilen cihaz, okul, hastane, banka, kamu kurumları, fabrika gibi toplu halde insanların bulunduğu kapalı ortamlarda kullanılıyor. Cihaz, içerisinde bulunan 2 adet fan, karbon filtre ve UVC ampuller aracılığı ile sürekli hava sirkülasyonu yaparak havayı sterilize ediyor. Üretilen prototip 2x30 Watt UVC ampul kullanarak saatte 300 metreküp havayı steril hale getirebiliyor. Daha farklı güçlerde ampuller kullanılarak, daha büyük mekânlarda hava sterilizasyonu da yapılabileceği belirtildi.

'BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bu süreçte meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini belirtti. Özer, "Şu ana kadar bu kapsamda meslek liselerimizde 9 milyon cerrahi/tıbbi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı ve 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde Valiliklerimizin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. İstanbul'da cerrahi maske makinesini ve solunum cihazını ürettik ve böylece maske üretiminde otomasyona geçtik. Hatay'da ilk solunum cihazlarını ürettik. Bu hafta odaklandığımız son ürün olan N95 maske makinesini de Tekirdağ'da üretmiş olduk. Artık aylık maske üretim kapasitesini daha fazla artırabileceğiz. Ayrıca odaklandığımız tüm ürünleri üretmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

'VİRÜS VE BAKTERİLERİN RNA'LARINI PARÇALIYOR'

Özer, UVC Hava Sterilizasyon Cihazı ile artık Ar-Ge merkezlerinde üretim çeşitliliğinin artırıldığını belirterek, "Cihaz okul, hastane, banka, fabrika gibi insanların toplu halde bulunduğu alanlarda sürekli havayı sterilize ederek virüs ve bakterilerin RNA'larını parçalıyor" diye konuştu.

VİRÜSÜN KOPYALAMA ÖZELLİĞİ KAYBOLUYOR

Salgınla birlikte, Covid-19'un hava yolu ile de bulaştığının bilim insanları tarafından teyit edilmesinden sonra, hava sterilizasyon cihazlarına ilgi artmıştı. Ultraviyole – C (UVC), ya da literatürdeki adı ile steril UV, 254 nanometre dalga boyunda ışıma yapan elektromanyetik bir ışık türüyken, bu dalga boyunda ortamda bulunan virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaların RNA'ları parçalandığı ve bu sayede kendini kopyalama özelliği kaybolduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

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Kaynak: DHA