Mesleki Çalışma Programı öğretmenler için online olarak ekranlarda olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan seminer programı 8-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Peki Mesleki Çalışma Programı nedir? Öğretmen seminerleri nasıl olacak 2021? EBA’dan seminer nasıl izlenir? ,

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI NEDİR?

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Prof. Dr. Adnan BOYACI'nın konuşması ile başlayacak olan seminer programı, EBA üzerinden 12 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek.

MEB, "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin,"Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL OLACAK?

Seminerler online olarak gerçekleştirilecek. Seminler için programı MEB tarafından paylaşıldı.

EBA ÖĞRETMEN SEMİNERİ CANLI NASIL İZLENİR?

EBA öğretmen girişi için öncelikle EBA uygulamasına ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapılmalı. Açılan sayfada EBA öğretmen girişi yazısına girilir. Çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girerek seminerlere katılabilirsiniz.

EBA SEMİNER CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ