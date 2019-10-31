Mesleki eğitim faaliyetlerinde sanayicilerle öğrenciler buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yürüttüğü meslekî ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine sanayici-mezun görüşmeleri ile devam ediyor.

Mesleki ve teknik eğitim kapsamında eğitim vermekte olan okullardan mezun olmuş ya da olacak öğrencilerle alanlarında tecrübeli sanayiciler ile bir araya getirilerek sanayicilerin iş hayatına adım atma süreçleri ile ilgili tecrübelerini gençlerle paylaşmalarına imkân veren görüşmeler, KOSGEB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Erzurum'da hizmet veren 11 farklı meslek okulundan yaklaşık 100 öğrenci katıldı.

Erzurum 1.OSB Müdürü Murat Urkuç program açılışında yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik eğitimin önemine değinerek söz konusu okullarda eğitimlerini sürdüren öğrencilere 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan firmalarda staj eğitimlerini sürdürmeleri hususunda yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı. Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Yakup Güney ile Erzurum'da faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinden Seddar Çelik ve Gülsin Aydemir'de kendi sektörleri ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Program, öğrenci ve mezunların farklı sektörlerde faaliyet gösteren işadamları ve sanayicilerin iş yaşamlarına ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı ile sona erdi.

Kaynak: İHA