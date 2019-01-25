Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayi üretiminin omurgasını oluşturan ve mesleki teknik eğitimi içeren ortaöğretim seviyesinin genel istihdam içindeki payının, Almanya için yüzde 58, Güney Kore için yüzde 39 olduğunu belirterek, "Bu oran, ülkemizde yüzde 20'dir. Bu tablo, mesleki eğitimde yapılacak iyileştirmeye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu göstermesi açısından önemlidir." dedi.

"Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı bir törenle Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imzalandı.

Milli Eğitim ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, İSO ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında imzalanan protokol, İstanbul'da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamayı ve mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlamayı amaçlıyor.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, törendeki konuşmasında, mesleki eğitimin son yıllarda farklı sebeplerden dolayı, daha önce ulaştığı başarı noktalarından çok çok geriye düştüğünü dile getirerek, toplumun, ailelerin ve öğrencilerin mesleki eğitimden hızla uzaklaştığını, azalan ilgiye bağlı olarak ortaya çıkan sonuçların, eğitim ve istihdamdaki en önemli açmazlardan birini oluşturduğunu anlattı.

Üretim ve sanayi toplumu olma hedefleri doğrultusunda güçlü adımlar atıldığını belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Günümüzde üretime odaklı gelişmiş ülke ekonomisinin insan kaynağı profili, optimali yakalayabilen, ekonomik ve teknolojik gelişmelere ve bunların yol açtığı değişime uyum sağlayabilen, uzun vadeli düşünebilen, sürekli kendisini yenileyebilen, bilgi sahibi olmak kadar yetkinlik sahibi de olan, birlikte iş yapabilen, dünya ölçeğinde düşünebilme becerisine sahip, bilinçli ve üretken insan profilidir. Böyle bir insan ve iş gücü profiline sahip ülkelerin eğitim yapılarına baktığımızda, mesleki eğitimin son derece itibarlı ve ağırlıklı bir yer tuttuğunu görüyoruz.

Sanayi üretiminin de omurgasını oluşturan ve mesleki teknik eğitimi içeren ortaöğretim seviyesinin genel istihdam içindeki payı, Almanya için yüzde 58, Güney Kore için yüzde 39 iken, bu oran ülkemizde yüzde 20'dir. Bu tablo, mesleki eğitimde yapılacak iyileştirmeye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca da ülkemizde bu konuda gidecek yolumuzun çok olduğunu bizlere açıkça göstermektedir."

- İTO Başkanı Avdagiç

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de, İTO'nun İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle başlattığı proje kapsamında 45 bin kişiye eğitim imkanı sunulduğunu kaydetti.

Okul-sanayi iş birliği projesi kapsamında kentte hami-okul eşleştirmesi yapıldığını dile getiren Avdagiç, okullara makine, teçhizat desteği sağlanmasının yanı sıra öğrencilerin hamiler aracılığıyla reel sektörle buluştuğunu anlattı.

Avdagiç, mesleki ve teknik eğitim okullarından mezun olanların, kendi meslekleri doğrultusunda çalışmasının özendirilmesinin önemine değinerek, protokol kapsamında İTO'nun 54 okulu gündemine aldığını, daha sonra bu sayının artırılacağını bildirdi.

Kaynak: AA