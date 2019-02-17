Mesleki Eğitim Merkezi’nde ’Ulusal Ajans’ heyecanı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; meslek edindirmeye yönelik faaliyetleriyle dikkat çeken Mesleki Eğitim Merkezi'nde Ulusal Ajansa sunacağı projenin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

8 öğrenci, birer öğretmen ve idareci ile Çekya-Pragda 15 günlük işbaşı eğitimi alacak olan ekibin çalışmalarına 3 Mart'ta başlayacağı öğrenildi.

Projenin hazırlık aşamasında destek veren tüm personele ve paydaşlara teşekkür eden Merkez Müdürü Şefik Açar, "Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanlarında Kalifiye Eleman Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar" isimli proje, Mesleki Eğitim Merkezimizde eğitim-öğretim gören ve mesleki deneyimini çalıştıkları alanda arttırmak isteyen çırak öğrencilere yönelik hazırlanmış olup proje sayesinde öğrenciler 2 haftalık yurt dışında gelişmiş şirketlerde staj eğitimi alacaklardır" dedi.

Projenin ana hedefinin Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Elektrik Elektronik Teknolojisi alanlarında faaliyet gösteren şirketler için teknolojideki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmenin önemini kavramış nitelikli elemanlar yetiştirdiğini kaydeden Açar,"İşsizlik oranının 2017 yılı verilerine göre yüzde 10'un üzerinde olan ülkemizde şirketlerin hizmet kalitesinin arttırılması ve kullanılan sistemlerinin geliştirmeleri ile bu oranın düşmesi amaçlanmıştır. Alanlarındaki yeni sistemleri kullanan şirketler daha ekonomik, kaliteli hizmet vereceklerdir. Alacakları nitelikli eğitim ile rahat iş olanakları bulan ve ekonomik olarak da refah seviyesi yükselecek gençlerimiz ile daha mutlu bireyler, aileler ve yarınlar olacağı düşüncesindeyiz.

Projemizin konusunun ve öğrencilerimiz ve iş gücü piyasası için öneminden bahsedecek olursak: Motorlu Araçlar Teknolojileri sektörünün dünya ekonomisindeki lokomotif sektör olma özelliği, ekonominin diğer sektörleriyle olan ilişkisine dayanmaktadır. Bu sektör, inşaat, demir çelik, petro-kimya, lastik, elektrik elektronik gibi sektörlerdeki teknolojik gelişmelerin sürükleyicisidir. Bölgemizde inşaat sektörünün her geçen geliştiği düşünülürse ekonomik araçların kullanılması, bakımlarının zamanında ve doğru olarak yapılması çok önemlidir.

Bölgemizde özellikle yazlık/villa inşaatları artış göstermektedir. Yazlıkların güvenlik sistemleri düşünüldüğünde Elektrik Elektronik Teknolojisi alanında hizmet verecek kalifiye elemanlara ihtiyaç artmaktadır. Yazlık/villa edinen ailelerin gelir düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda, yazlık/villalardaki elektrik tesisatlarının kalitesi ve teknolojisi son sistem olması gerekmektedir. Bu nedenle Elektrik Elektronik Teknolojisi alanında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış, nitelikli kişiler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sürdürülebilir eğitim için yarının ihtiyaçlarını bugünden tespit eden, öncü ve öngörülü hizmet vermenin önemi çok büyüktür. Gençlerimizin çalıştıkları Sektörlerdeki (Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Elektrik Elektronik Teknolojisi) bütün gelişmeleri takip etmeleri hizmet standardını yükseltmede stratejik bir adımdır. Teknolojide çağın gereklerini hizmetlerimize entegre ederek geliştirmek nitelikli meslek elemanı olmanın ilk şartıdır." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Mesleki Eğitim Merkezi motorlu araçlar teknolojisi ve elektrik elektronik teknolojisi alanlarından seçilecek toplam 16 öğrenci 2 refakatçi öğretmenle beraber 2 akış şeklinde, Avrupa'da motorlu araçlar teknolojisi alanındaki dünyaca ünlü otomotiv markası firmalarına eleman yetiştiren Çek Cumhuriyeti ve Elektrik Elektronik Teknolojisi alanında çalışmalar yürüten İsveç'e giderek, 2 haftalık sürelerle işletmelerde staj yapacaklarını kaydeden Şefik Açar, "Projenin yürütülmesi aşamasında öğrenciler ve velileri ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. 03.09.2018 tarihinde başlatılan ve 02.09.2019 tarihinde sona erecek olan projenin bütçesi ve yapılacak çalışmalar detaylı olarak anlatıldıktan sonra öğrenci ve velileri ile "Erasmus+ Hibe Sözleşmesi", "Erasmus+ ME Öğrencileri İçin Öğrenme Anlaşması" ve "Erasmus+ ME Hareketliliği Kalite Taahhüdü" imzalanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA