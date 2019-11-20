Mesleki eğitim ve gıda israfı TOBB’da masaya yatırıldı

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, gıda teknolojisi alanında mesleki ve kariyer gelişim merkezi kurularak, mevcut öğrenci ve mezunların iş gücü piyasası koşullarına göre bilgi ve beceri edinme süreçlerinin desteklemesi gerektiğini söyledi.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ve Meclis Başkanı Necdet Buzbaş'ın başkanlığında, meclis üyelerinin katılımlarıyla mesleki eğitim sistemi ve gıda israfı masaya yatırıldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin cumhuriyet tarihi öncesinden bu yana ziraat teknisyeni yetiştiren köklü bir kurumdur. Okulumuzun daha kaliteli ve donanımlı bir eğitim verebilmesi için çalışıyoruz. Gıda teknolojisi alanında mesleki ve kariyer gelişim merkezi kurularak, mevcut öğrenci ve mezunlarımızın iş gücü piyasası koşullarına göre bilgi ve beceri edinme süreçlerini desteklemek istiyoruz. Ayrıca başarılı öğrencilere burs desteği verilmesine başlanmıştır" dedi.

TOBB Meclis üyesi, Gıda Bileşenleri ve Geliştiricileri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Duruk ise, ağırlıklı gıda konusunda eğitim veren, bin 100 öğrenci kapasiteli bir meslek lisesine yatırım yaptıklarını, özellikle eğitimcilerin eğitimine odaklandıklarını bildirdi. Duruk, "Almanya'da aynı konuda çalışan bir meslek lisesi ile koordineli olarak çalışıyoruz ve oradaki eğitim sistemini burada uygulamayı hedefliyoruz. Bu sistemde bir öğrenci meslek lisesine kaydının yapılması için öncelikle işe girmesi gerekiyor. İş yeri, çalışanını haftanın 3 günü zorunlu olarak meslek lisesine gönderecek ve böylece meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarda iş bulmadaki sıkıntısını giderilmiş olacak" dedi.

Gıda Bankacılığı Derneği Kurucu Üyesi Prof. Dr. Aziz Akgül de, gıda israfı ile ilgili yaptığı sunumunda, 1,3 milyar ton gıda israfıyla dünyada çok büyük bir adaletsizlik yaşandığına dikkat çekti ve istatistiki verilerle durumun vahametine değindi.

Kaynak: İHA