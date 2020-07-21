'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' hayata geçiyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" ile farklı açılardan dezavantajlı durumdaki 1000 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi destekleyerek sahip oldukları dezavantajları gidermeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2023 Eğitim Vizyonu'nun odak noktalarından biri olan ve son 2 yılda eğitim-ekonomi-istihdam bakış açısıyla yeniden yapılandırılan meslek liselerinde şimdi de "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" hayata geçiriliyor. Proje ile çeşitli açılardan dezavantajlı olan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin çok yönlü olarak desteklenmesi hedefleniyor. Mesleki ve teknik eğitimde dezavantajlı okulların desteklenmesi ile 2023 Eğitim Vizyonu'nun ana hedeflerinden biri olan "okullar arası başarı farklarının azaltılması'na yönelik önemli bir adım atılacağı kaydedildi.

Bakan Selçuk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Proje ile farklı açılardan dezavantajlı durumdaki 1000 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi destekleyerek sahip oldukları dezavantajları gidermeyi amaçlıyoruz. 81 ilde belirlediğimiz mesleki ve teknik Anadolu liselerini, altyapıları başta olmak üzere çok boyutlu bir şekilde destekleyeceğiz. Proje kapsamında belirlenen okullarda kütüphane, tasarım ve beceri atölyeleri kurulacak. Bu okullarımızın eğitim ortamını iyileştirmek, kültür- sanat ve spor gibi alanların geliştirilmesi için gerekli her çeşit yatırımları yapacağız. Bu okullardaki öğrenci ve velilerimize yönelik olarak Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yoğun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri de verilecek. Burada öğrenim gören öğrencilerimizin temel becerilerini desteklemek için telafi programları da planlayacağız. Sonuç olarak bu okullarımızın her türlü imkânımızla sürekli yanlarında olacağız. Bu öğrencilerimizin temel becerilerini destekledikçe projenin sağlayacağı diğer katkıların yanı sıra okullar arası başarı farkını azaltmada da önemli mesafe almış olacağız. Projenin hayata geçirilmesinde büyük emek veren Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e, sürece katkı verecek tüm birimlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA