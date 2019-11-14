Mesleki ve teknik eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın Başkanlığında, Valilik Makam Toplantı Salonunda Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Arasında "Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı.

2019 yılı itibariyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, her yıl ajansların bölgesel önceliklerine ilişkin faaliyetleri ile birlikte, bölgelerindeki paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ülke sathında ölçülebilir etki oluşturacak şekilde aynı paydada faaliyet üretebilecekleri bir ortak tema belirleme ve buna yönelik usul esaslar oluşturma yönünde karar almıştı. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılı kalkınma ajansları ortak teması "Mesleki ve Teknik Eğitim" olarak belirlenmişti. Bu tema belirlenirken Doğu Marmara Kalkınma Ajansının geçmiş dönem mesleki ve teknik eğitime ilişkin faaliyetleri ve ilgili Mali Destek Programı da referans olarak dikkate alınmıştı.

2019 yılı temasını en etkin ve maksimum fayda sağlayacak şekilde uygulayabilmek için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki eğitim temalı çalışmaları koordinasyon halinde yürütmek üzere, Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü, Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın himayelerinde imzalandı. Bu protokolün amacı, MEB 2023 Eğitim Vizyonu ve 2019 yılı Kalkınma Ajansları için belirlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama Çerçevesinde belirtilen mesleki eğitimin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılması hedeflerine katkı yapmak üzere Düzce sınırları içerisindeki tüm mesleki ve teknik eğitim paydaşları arasında farkındalık oluşturmak.

Protokol kapsamında 2019/2020 eğitim ve öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilecek. Bu faaliyetlerle bölgede mesleki eğitimin tanıtılması ve cazibesinin artırılması hedeflendi. Öğrencilere, velilere ve tüm mesleki eğitim paydaşlarına mesleki eğitimin kendilerine sağlayacağı olanaklar ve fırsatlar tanıtılacak.

Kaynak: İHA