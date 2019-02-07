"Mesleki ve teknik eğitimdeki taleplere yetişemiyoruz"

BURSA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitim konusunda iş dünyasından yoğun talep geldiğini belirterek, "Biz bir adım attığımızda çevremizdeki iş dünyasından insanlar, iş insanları, akademik dünya, öğretmenlerimiz, sevgili meslektaşlarım hepsi koşar adım bize geliyorlar ve inanın yetişemiyoruz. 'Önümüzdeki süreçte biz de bu yeni modelde okullar kurmak istiyoruz, biz de destek olmak istiyoruz, iş garantili meslek liseleri ihdas etmek istiyoruz' biçiminde çok büyük bir talep var Türkiye'de." dedi.

Bursa'da, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Bakan Selçuk, daha sonra okulun konferans salonunda "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imza törenine katıldı.

Törende konuşan Selçuk, Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim anlamında büyük bir yükselişe geçeceğini söyledi.

Bakanlık olarak birçok konuyla ilgilendiklerini, pek çok şeyin daha iyi yapılabilmesi için uğraştıklarını belirten Selçuk, "Şimdiye kadar çok güzel işler yapıldı. Ben eğitimde sürekli olumsuz bir bakış açısının doğru olmadığını düşünüyorum. Yani 'Türkiye'nin eğitim sistemi sıfır noktasında, hiçbir şey yapılmıyor, hiçbir şey başarılamıyor.' Bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Türkiye birçok iş yaptı ve 1, 2, 3 diye yapılan işlerin üzerine biz 4, 5, 6 diyoruz. Sadece Türkiye'nin kendi içinde memnun olmasını yeterli bulmuyoruz. Türkiye'nin küresel rekabete hazır olup olmadığını temel ölçüt olarak almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, ekip arkadaşlarıyla mesleki ve teknik eğitime zamanın ruhuna, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde yeni bir mantaliteyle, yeni bir paradigmayla bakmaya gayret ettiklerini anlattı.

Mesleki ve teknik eğitim konusunda iş dünyasından yoğun talep geldiğine dikkati çeken Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz bir adım attığımızda çevremizdeki iş dünyasından insanlar, iş insanları, akademik dünya, öğretmenlerimiz, sevgili meslektaşlarım hepsi koşar adım bize geliyorlar ve inanın yetişemiyoruz. Mesleki ve teknik eğitimdeki taleplere yetişemiyoruz. 'Önümüzdeki süreçte biz de bu yeni modelde okullar kurmak istiyoruz, biz de destek olmak istiyoruz, iş garantili meslek liseleri ihdas etmek istiyoruz' biçiminde çok büyük bir talep var Türkiye'de. Bu talebin artarak devam edeceğini ve buradaki klipte (törende izletilen meslek liseleri tanıtım filmi) izah edilen biçimde bir ülke motivasyonu ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu motivasyon, bizim dış ticaret açığımız dikkate alındığında, sektörlerin bugün yüksek teknoloji seviyesi dikkate alındığında ne kadar büyük bir öneme haiz olduğunu da gösteriyor. Bizim meslek okullarımızın sanayi toplumunun gerektirdiği daha mekanik ve orta ölçekli bir teknolojiyle yürümesinin mümkün olmadığını, bizim yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerektiğini de gösteriyor. Bu hikayeyi hep birlikte yazacağız. Bu çatının sadece teknik bir çatı olduğunu düşünmüyorum. Buranın manevi bir hazzı var. Burada emek var. Burada insanların onlarca yıldır, 100 yıldır, 150 yıldır bir ülkenin kalkınmasına nasıl omuz verdiklerinin hikayesi var. Dolayısıyla bu çatının bütün Türkiye'de var olan bu motivasyonu yükseltmede önemli bir rolü olacağını da ayrıca düşünüyorum."

- "Biz bunu yapabiliriz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa'da iş dünyası ile yapacakları iş birliğinin, Türkiye'nin diğer şehirlerine de örnek olacağını dile getirdi.

Bursa'nın, üretim, ihracat ve mesleki teknik eğitim konularında en önde gelen şehir olduğuna işaret eden Selçuk, "Dolayısıyla bizim buradan Türkiye'ye bir güneş yaymamız lazım. Sizin sorumluluğunuz sadece Bursa ile bitmez. Sizin sorumluluğunuz Türkiye'yle, sizin sorumluluğunuz dünyayla devam etmeli." diye konuştu.

Selçuk, Bursa'da alınacak mesafelerle sınırlı kalınmaması, bu birikimin, üretim kapasitesi ve gücünün, hayırseverlerin bu konudaki çok değerli katkılarının büyütülerek dünyaya model olunması gerektiğini belirtti.

Kendilerinin bu iş birliğini büyütmeye hazır olduğunu anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bunun için zihnimiz de hazır, gönlümüz de hazır, duygumuz da hazır, düşüncemiz de hazır, bilimsel birikimimiz de hazır. Biz bunu yapabiliriz. Bu saatte bunu sıkıca, sımsıkı tutarak devam ediyoruz. Bugünkü iş birliğinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu gayretlerinizin farkında olduğumuzu, bunun için gönülden, yürekten müteşekkir olduğumuzu lütfen biliniz. Bu konuda çocuklarımıza yol göstericiliğinizi artarak devam ettiriniz. Bunu yaptığınız takdirde biz, birkaç sene içerisinde toplumun algı yönetimini de daha rasyonel bir hale getiririz ve toplumda taleplerin mesleki ve teknik eğitime doğru yönelmesi için çok güzel bir zemin oluştururuz."

- Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü

Daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD), Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), ERMETAL Otomotiv ve Eşya Sanayi Ticaret AŞ, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve Peryön Güney Marmara Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

İmzalanan protokol, eğitim ve öğretimi destekleyici yeni teknolojilere dayalı atölye/laboratuvar kurulması/donatılması, protokol tarafı kurumların ve üye iş yerlerinin personel istihdamında protokol kapsamındaki okullarda mezun olan öğrencilere öncelik tanınması, alan öğrencilerine gerçek üretim ortamlarında beceri eğitimi ve staj imkanları sağlanması, alan öğretmenlerine hizmet içi ve iş başı eğitimlerin verilmesi, okullara teminlik malzeme desteğinin sağlanması, öğretmen ve öğrencilere yönelik işletme gezileri, tanıtım faaliyetleri, mesleki eğitimler, yurt içi ve yurt dışı fuar ziyaretleri, kariyer günleri düzenlenmesi, başarılı öğrencilere burs verilmesi, protokol tarafı kurumlara üye olan işletmelerde çalışan personelin kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmalarının sağlanması konularını kapsıyor.

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile iş birliği protokolünün paydaşları ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: AA