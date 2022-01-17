Mesleki yeterlilik belgesi alınmazsa ne olur? Mesleki yeterlilik belgesi ücreti ne kadar 2022? İstenen belgeler nelerdir? Soru başlıkları vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Mesleki yeterlilik belgesine dair çeşitli araştırmalarda bulunan okuyucularımızın yanıt aradıkları sorular haberimizde. İşte, "Mesleki yeterlilik belgesi alınmazsa ne olur? Mesleki yeterlilik belgesi ücreti ne kadar 2022? İstenen belgeler nelerdir?" sorularının cevapları...

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALINMAZSA NE OLUR?

Eğer mesleğiniz için geçerli olan "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğuna uymaz, belgenizi almazsanız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde belgesiz çalışan kişi başına 1038 TL idari para cezası uygulanır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ÜCRETİ NE KADAR 2022? İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Belge için istenen ücret KDV'den muaf 250 TL'dir. Bu ücret, yalnızca belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir. Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde teşvikten yararlanan kişilerden bir defaya mahsus belge masraf karşılığı tahsil edilmez.

10 kişi ve üzeri sayıda aday için işverenler, tek nokta başvurusu yaparak adayların sınav ücretlerini karşılayabilmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıp teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş kişilerin sınav ücretleri, ödemeyi yapmış olan üçüncü kişiye veya kuruluşa geri ödenir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz. Kişiler, sahip olduğu diploma ve ustalık belgelerinin hangi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine karşılık geldiğini “Belge Zorunluluğu Kapsamında Diploma ve Ustalık Belgelerine İlişkin Muafiyet Tablosu” aracılığı ile öğrenebilir. Bunun dışında yer alan meslek grupları için, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunludur.

Belge alma zorunluluğu getirilmiş mesleklerde çalışma şartını karşılayan diploma ve ustalık belgelerinin bölüm, alan ve dal bilgilerine ilişkin muafiyet tablosuna ulaşmak için tıklayınız.