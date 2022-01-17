Mesleki yeterlilik belgesi hangi meslekler için zorunlu, geçerli? Mesleki yeterlilik belgesi istenen meslekler 2022

6645 sayılı kanun ile tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerden ve tehlike sınıfında yer almayan bazı meslek gruplarında çalışan kişiler için mesleki yeterlilik belgesi alınması zorunlu haline gelmiştir. Peki Mesleki yeterlilik belgesi hangi meslekler için zorunlu, geçerli? İşte Mesleki yeterlilik belgesi istenen meslekler 2022...

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ HANGİ MESLEKLER İÇİN ZORUNLU, GEÇERLİ? MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İSTENEN MESLEKLER 2022

Mesleki yeterlilik belgesi (MYK) sahibi olmak isteyen kişilerin en az lisans düzeyinde öğrenim görmelerini gerektiren ve “mesleğe giriş şartları kanunuyla” düzenlenmiş olan meslekler dışındaki tüm meslekler 5544 sayılı “Mesleki Yeterlilik Kurumu” kanunu kapsamına girmektedir. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olabilecek bazı meslekler:

Doktor,

Eczacılık,

Mimarlık

Mimarlık,

Diş hekimliği,

Hemşirelik,

Mühendislik,

Veterinerlik,

Mühendislik

Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olduğu gruplar, tehlikeli ve çok tehlikeli meslek gruplarında çalışan kişilerdir. Bu belgeye sahip olmadan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmanıza izin verilmez.