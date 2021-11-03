Meslekte Birlik Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi: 50 sporcu masa tenisinde kıyasıya yarıştı
Pendik Belediyesi katkılarıyla 50 sporcunun yarıştığı “Meslekte Birlik Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası” düzenlendi. Turnuva sonunda kazananlara ödülleri verildi.
Pendik Belediyesi’nin katkılarıyla İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği üyelerinin katıldığı “Meslekte Birlik Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası” düzenledi.
50 SPORCU KIYASIYA YARIŞTI
Yayalar Mahallesi Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nde gerçekleşen etkinlikte 50 sporcu masa tenisi oynadı. Hünerlerini gösteren sporcular kıyasıya yarıştı. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.