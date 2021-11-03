Müge anlı bugünkü yayın canlı izle YouTube | 3 Kasım 2021 Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı, tek parça izle YOUTUBETÜBİTAK çalışanı Dilek Dündar Erbahar'ın notundaki çarpıcı kısım! Bu detay şüpheli ölümü çözebilir!Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu: "İlk golü bulabilsek..."Megastar Tarkan 'Tavatar' oldu! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!Endokrinolojik ne demek, TDK'ya göre Endokrinolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Günlük burç yorumları 3 Kasım 2021 Çarşamba | Koç ve Boğalar için enerji dolu bir gün!Meslekte Birlik Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi: 50 sporcu masa tenisinde kıyasıya yarıştıİstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 3 Kasım 2021 elektrik kesintisi sorgulamaBEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 3 Kasım 20213 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Meslekte Birlik Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi: 50 sporcu masa tenisinde kıyasıya yarıştı

Meslekte Birlik Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi: 50 sporcu masa tenisinde kıyasıya yarıştı

Pendik Belediyesi katkılarıyla 50 sporcunun yarıştığı “Meslekte Birlik Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası” düzenlendi. Turnuva sonunda kazananlara ödülleri verildi.

Meslekte Birlik Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi: 50 sporcu masa tenisinde kıyasıya yarıştı

Pendik Belediyesi’nin katkılarıyla İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği üyelerinin katıldığı “Meslekte Birlik Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası” düzenledi.

50 SPORCU KIYASIYA YARIŞTI

Yayalar Mahallesi Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nde gerçekleşen etkinlikte 50 sporcu masa tenisi oynadı. Hünerlerini gösteren sporcular kıyasıya yarıştı. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Meslekte Birlik Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi: 50 sporcu masa tenisinde kıyasıya yarıştıMeslekte Birlik Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi: 50 sporcu masa tenisinde kıyasıya yarıştıMeslekte Birlik Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi: 50 sporcu masa tenisinde kıyasıya yarıştı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT