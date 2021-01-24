28 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni teknoloji ürünler!24 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu | İşte A101'de haftanın yeni yıldızları!Demet Akalın'ın acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu24 Ocak Pazar su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İZSU - İSU - İSKİElektrik kesintisi 24 Ocak Pazar 2021 BEDAŞTürk gemisine korsan saldırısı! Yaralı kaptanın ses kaydı ortaya çıktı...Gözyaşlarına hakim olamadılar! Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlarBu haberi kimse beklemiyordu: AB ülkelerinde Gizlilik İhlali yapan Whatsapp'a 50 milyon avroluk ceza!Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümde neler olacak?ATV Yayın Akışı |Hercai yeni bölümde neler olacak?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Meslekten ihraç edilen 2 hakimden biri tutuklandı

Meslekten ihraç edilen 2 hakimden biri tutuklandı

Hakimler ve Savcılar Yüksekokulu Kurulu (HSK) tarafından Fethullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve ilişkili olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 2 halimden biri tutuklandı.

Meslekten ihraç edilen 2 hakimden biri tutuklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) geçtiğimiz aylarda 9 hakim ve savcıyı Fethullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve ilişkisi olması nedeniyle meslekten ihraç etmişti. 

Meslekten atılan hakimlerden 2'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

1 TUTUKLAMA

Burada hakimlerden F.A.E. tutuklanırken C.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Meslekten ihraç edilen 2 hakimden biri tutuklandı

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT