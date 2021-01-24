Meslekten ihraç edilen 2 hakimden biri tutuklandı
Hakimler ve Savcılar Yüksekokulu Kurulu (HSK) tarafından Fethullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve ilişkili olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 2 halimden biri tutuklandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) geçtiğimiz aylarda 9 hakim ve savcıyı Fethullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve ilişkisi olması nedeniyle meslekten ihraç etmişti.
Meslekten atılan hakimlerden 2'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
1 TUTUKLAMA
Burada hakimlerden F.A.E. tutuklanırken C.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.