Meslekten ihraç edilen 2 hakimden biri tutuklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) geçtiğimiz aylarda 9 hakim ve savcıyı Fethullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve ilişkisi olması nedeniyle meslekten ihraç etmişti.

Meslekten atılan hakimlerden 2'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

1 TUTUKLAMA

Burada hakimlerden F.A.E. tutuklanırken C.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.