Meşrubat ne demek, TDK'ya göre Meşrubat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meşrubat ne demek? Meşrubat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meşrubat kelimesi. Peki meşrubat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meşrubat nedir, meşrubat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEŞRUBAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meşrubat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Meşrubat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre meşrubat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçecek

