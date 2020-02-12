Meşrubatçılar Derneği'nin yeni yönetimi belirlendi

İSTANBUL (AA) - Meşrubatçılar Derneği (MEDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Burcu Coşkun seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de meşrubat sanayisinin gelişmesi, büyümesi ve ülke ekonomisine sağladığı katkının artırılması amacıyla Türkiye’nin önde gelen meşrubat firmaları tarafından 1994 yılında kurulan Meşrubatçılar Derneği'nin, yeni yönetimi belli oldu.

Derneğin olağan genel kurulu sonucunda yapılan oylama ile MEDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Burcu Coşkun seçildi. Coşkun, 2 yıl boyunca başkanlık görevini yürütecek. MEDER’in, yurt içindeki ilişkilerini geliştirmek ve sektörün örgütlenmesine destek olmak amacıyla Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu'na (TGDF) üyeliği bulunuyor.

MEDER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Burcu Coşkun (Coca-Cola İçecek), Servet Yıldırım (Coca-Cola İçecek), Sinan Cem Şahin (Coca-Cola Türkiye), Müge Özmerci (Coca-Cola Türkiye), Esra İren (PepsiCo), Burak Mercimek (PepsiCo), Cem Yıldız (RedBull), Tuğba Şimşek (Uludağ İçecek), İnci Elçim (DyDo Drinco)."





- Burcu Coşkun hakkında





Coca-Cola İçecek Grup Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Burcu Coşkun, Coca-Cola İçecek’in faaliyet gösterdiği 10 ülkede kamu ilişkileri ve sürdürülebilirlik süreçlerini yönetiyor.

Coşkun, aynı zamanda, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı’nda (ÇEVKO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda farklı İş Konseylerinde Yürütme Kurulu Üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan Burcu Coşkun, Boğaziçi Üniversitesi’nden Avrupa Çalışmaları ve European University College Brussels’dan İşletme yüksek lisans derecelerine sahip.





Kaynak: AA