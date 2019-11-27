Mesrur Barzani yarın Ankara'ya gelecek
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani yarın Ankara'ya gelecek.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Türkiye'ye geleceği Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurdu.
Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin yarın saat 13:30'da ortak basın toplantısı düzenlemesinin öngörüldüğü bildirildi.
Bakan Çavuşoğlu ile Barzani görüşmesinin ana gündem maddelerinin de terörle mücadele ve Irak'taki ekonomik sıkıntılardan dolayı çıkan protestoların olması tahmin ediliyor.
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