Meşruten ne demek, TDK'ya göre Meşruten kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meşruten ne demek? Meşruten TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meşruten kelimesi. Peki meşruten ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meşruten nedir, meşruten kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEŞRUTEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meşruten kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Meşruten kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre meşruten kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şarta bağlı olarak



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