Messala Merbah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Messala Merbah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Messala Merbah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Messala Merbah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Messala Merbah 22 Temmuz 1994 tarihinde Tadmait şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Messala Merbah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MYG Invest yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 21 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Messala Merbah'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Messala Merbah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Messala Merbah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Messala Merbah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Messala Merbah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NARB Reghaïa

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2014 yılında RC Boumerdes

1 Temmuz 2014 yılında US Beni Douala

1 Ocak 2015 yılında JS Saoura

1 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2020 yılında CS Chebba

16 Ekim 2020 yılında ES Sétif

21 Ağustos 2021 yılında USM Alger

Messala Merbah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Messala Merbah şuan USM Alger takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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