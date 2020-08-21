Messi, ayrılık sinyallerini verdi!

2019-2020 sezonunu kupasız kapatan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'ten alınan 8-2'lik mağlubiyet ile dağılma sürecine girdi. İlk olarak Teknik Direktör Quique Setien ile yollarını ayıran Katalan devi, hemen ardından Sportif Direktör Eric Abidal ile de ayrıldı. Bu ayrılıkların ardından Messi'nin ayrılmasına da kesin gözüyle bakılırken, takımın başına geçen Ronald Koeman, Arjantinli yıldızı kadroda görmek istediğini belirtmişti.

Ancak Messi, İspanyol basınına göre, ayrılmakta kararlı. Koeman ile bir görüşme gerçekleştiren ve Hollandalı teknik adamın takımda bir geleceğini görmediğini belirten Messi, yakında gelebilecek bir ayrılığın böylelikle sinyallerini verirken yıldız oyuncunun geleceği merak konusu oldu. Messi, Koeman ile olan görüşmesinde, yeni Barcelona projesinde kendi rolüne dair şüphelerini belirtti.

DÜNYA DEVLERİ MESSİ'Yİ BEKLİYOR

Barcelona'dan ayrılma sinyallerini güçlü bir şekilde belirten Messi'nin İspanyol basınına göre, yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor. Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde 3 dünya devinden birisiyle anlaşma olasılığı gündemde.

Messi transferinde en güçlü adayın Inter olduğu belirtiliyor. Bu yaz 260 milyon euro'luk bir harcama bütçesi olan Inter, Lionel Messi'yi getirerek Juventus ve Cristiano Ronaldo'ya net bir cevap vermenin peşinde.

Arjantinli yıldızın talipleri arasında Manchester City ve Paris Saint Germain bulunuyor. Manchester City'nin Teknik Direktörü, Pep Guardiola ile Barcelona döneminde çalışan Messi, bu transferin gerçekleşmesi durumunda tekrar Guardiola ile birlikte çalışabilecek.