Messi, Barcelona'dan ayrılıyor!

La Liga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barca, Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih karşısında aldığı tarihi yenilgi sonrasında çalkalanmaya başladı. Uzun süredir takımla ilgili sorunları olduğu bilinen Lionel Messi'nin, alınan son yenilginin ardından takımdan ayrılacağı söylendi.

Messi'nin geleceğiyle ilgili henüz konuşmamasına rağmen, Neymar transferini ilk duyuran Brezilyalı gazeteci Marcelo Bechler, Messi'nin yeni sezonda Barcelona ile devam etmeme kararı aldığını belirtti. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan, adı Inter ve Manchester City ile de anılan yıldız oyuncu için kısa sürede resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

KARARINI YÖNETİMİ BİLDİRDİ

Ayrılık kararını yönetime bildiren Messi, yeni sezona farklı bir takımla devam etmek istiyor. Profesyonel kariyerine Barcelona'da başlayan ve başka bir takımda forma giymeyen Arjantinli yıldız, Son dönemde Barca'da birçok tartışma konusunun da baş odağı olmuştu. Takımın teknik direktörü ve teknik ekibi, Messi'nin istekleri doğrultusunda belirlendiği bildirilmişti.

MESSİ'NİN TAKIMDA KALMA ŞARTLARI

Bu sezon yönetimle kriz yaşayan Arjantinli yıldız, diğer futbolcularla birlikte erken seçim kararının alınmasını ve yönetimin tamamiyle değişmesini istiyor. Messi yeni yönetimle birlikte teknik direktörlüğe Xavi'nin getirilmesini ve aynı zamanda değişen yönetimin hiçbir şekilde futbol takımının içişlerine müdahale etmemesi şartını koydu.