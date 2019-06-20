Messi Kimdir | Messi Biyografi | Barselona'nın Gözdesi Messi kaç yaşında?

Arjantin milli takımının ve Barselona'nın vazgeçilmez forveti Messi hakkında kullanıcılar pek çok şeyi merak etmekte. Peki Messi kimdir? Messi kaç yaşında? soruları ile beraber Messi biyografisi ile karşınızdayız. Lionel Andrés "Leo" Messi 24 Haziran 1987, Rosario, Arjantinli futbolcudur. Fabrika işçisi olan babası Jorge Messi, aynı zamanda Grandoli adlı yerel bir futbol klübünün de antrenörlüğünü yapıyordu. Messi, beş yaşındayken bu yerel klüpte forma giymeye başlayarak futbol hayatına atılmış oldu.



Barcelona'da forma giyen oyuncu; forvet ile ofansif orta saha bölgelerinde görev almaktadır. Halen oynayan futbolcular arasında en iyilerden biri olarak kabul edilmektedir.Henüz 21 yaşındayken, Ballon d'Or ve FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerini almıştır.Yeteneği ve oyun tarzı sıkça benzetilen ve kıyaslanan Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona, Messi'yi "halef"i olarak göstermektedir.

MESSI KİMDİR

Messi kimdir? Messi kaç yaşında? soruları ile beraber Messi biyografisi ile karşınızdayız. Lionel Messi, 24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario şehrinde dünyaya geldi. Futbola 8 yaşında Rosario şehrinin takımı olan Newell's Old Boys'da başladı. 2000 yılında ailesi, Messi'nin büyüme hormon eksiklik tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşındı.

Barcelona formasını ilk kez 2004-05 sezonunda giyen Messi, La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.

1995 yılında, Newell’s Old Boys adlı klübe transfer olan Messi, burada oynarken River Plate adlı Arjantin birinci ligi takımından teklif aldı, fakat o sıralarda büyüme hormonu yetersizliği teşhektiği ortaya çıktı. River Plate, haftada 900 dolar tutan tedavi masraflarını ödeyecek durumda değildi; Messi’nin spor hayatı tehlikeye girmişti

O dönemde Arjantin de genç yeteneklerini araştıran FC Barcelona Kulübü nün sportif direktörü Carles Rexach, Messi nin olağanustu futbol yeteneğini fark etmiş ve Messi ye tedavi masraflarını karşılamak üzere İspanya da FC Barcelona Takımı nın alt yapısında oynamasını teklif etmişti.

Barcelona ile beraber ilk forma giydiği maç olan Porto-Barcelona maçında yer aldığında, Messi daha 16 yaşındaydı. 16 Ekim 2004 tarihinde, 17 yaşındayken forma giydiği Espanyol – Barcelona maçı ile, İspanya Birinci Ligi (La Liga)’nde forma giyen en genç futbolcu ünvanının sahibi oldu; bu ünvana 1 Mayıs2005 tarihinde, Albacete’ye gol atarak La Liga’da en genç yaşta gol atan futbolcu ünvanını da ekledi.

Messi kimdir? Messi kaç yaşında? soruları ile beraber Messi biyografisi ile karşınızdayız. 2005–2006 sezonunda Barcelona, Messi’nin kontratını değiştirdi; yeni kontratı ona 2014 yılına kadar bu klüpte oynama şansı ve de daha iyi bir kazanç sağlıyordu. 26 Eylül 2005 tarihinde, Messi İspanyol vatandaşlığına kabul edildi. Onyedi lig maçında yeşil sahalarla buluşan ve bu maçlarda toplamda altı gol atarak tamamlayan genç futbolcu, sağ uyruğunda oluşan kas yırtılması nedeniyle 7 Martta sahalara veda ederek sezonu yarıda kapatmak zorunda kaldı.

2006–2007 sezonu başında kendisine ilk 11’de sağlam bir yer edinen Messi, genç yaşına rağmen oynadığı 26 maçta toplam 14 gol atarak takımdaki yerini sağlamlaştırdı. Fakat şanssızlıklar genç oyuncunun peşini bırakmıyordu, bu sezonda da metatarsal kemiğini kırarak üç atlığının sona ermesinin ardından sahalara ilk döndüğü maç olan Barcelona-Real Madrid maçında üç gol birden atarak İspanyol Ligi’nde en genç yaşta hat-trick yapan futbolcu olarak tarihe geçti. Bu sezondaki başarılı performansı, otoriteler ve taraftarlar tarafından “Yeni Maradona” olarak anılmasına yol açtı.

2007–2008 sezonunda bir haftada beş gol atarak ulaşılması zor bir skora imza attı. Aynı sezon içerisinde, en iyi forvet oyuncusu olarak FIFPro Dünya En İyi Onbiri ödülünün sahibi olan Messi, Marca adlı İspanyol gazetesinin yaptığı ankette, halkın yüzde 77’sinin oylarını kazanarak

2008–2009 sezonu başında Ronaldinho’nun takımdan ayrılması ile beraber Messi, 10 numaralı formanın sahibi oldu. Bu sezonda, kariyerinin şu ana kadar olan en yüksek skorlarını gerçekleştiren genç futbolcu, oynadığı 31 maçta 23 gol ve 11 asist ile oynayarak ligin en skorer isimleri arasına girmeyi başardı. 2009 Avrulpa Şampiyonlar Ligi Kupası’nı Barcelona kazanırken, Messi attığı 9 gol ile turnuvanın en çok gol atan futbolcusu oldu ve de 2009 yılı UEFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı.

MESSI BİYOGRAFİ

Messi kimdir? Messi kaç yaşında? soruları ile beraber Messi biyografisi ile karşınızdayız. Messi, uluslararası arenada Arjantin Milli Takımı’nın formasını giymekte. Dünya Kupası’nda hiç golü olmayan futbolcu, 59’u lig, 11’i kupa, 18’i Avrulpa Şampiyonalarında olmak üzere toplam olarak 88 gol kaydetti. Kariyeri boyunca 115’i lig, 19’u kupa ve 38’i Avrulpa Şampiyonaları’nda toplam 172 maçta forma giydi ve 42 asiste imzasını attı.

Messi halen Barcelona formasını giymekte ve 2010 yılında evlenmeyi planladığı Antonella Roccuzzo adlı Arjantin’li bir kız arkadaşı bulunmakta. Adidas’ın sponsor olduğu profesyonel golcü, aynı zamanda Pro Evolution Soccer 2009 ve aynı oyunun 2010 versiyonunun açılış videolarında yer alarak şöhretini değerlendirmeye devam ediyor

2005-06 sezonunda La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2006-07 sezonunda ise El Clásico derbisinde hat-trick yaptı ve 26 lig maçında 14 gol atarak verimli bir performans sergiledi. Messi, 2008-09 sezonunda kariyerindeki en iyi sezonunu yaşadı. Sezon boyunca 38 gol attı ve altı kupa birden kazandı. 2009-10 sezonunda bütün turnuvalarda 47 gol atarak Ronaldo'nun rekorunu egale etti. 2010-11 sezonunda ise bu rekoru 53 golle kırdı.



Messi, kariyeri boyunca altı La Liga şampiyonluğu, dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı ve iki final maçında gol atmayı başardı. Final maçında attığı gollerin tümü Manchester United'a karşıydı. 2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol atarak Gerd Müller ve Jean-Pierre Papin'in ardından üst üste 3 kez gol kralı olan üçüncü futbolcu oldu.[14] 7 Mart 2012 tarihinde Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş mücadelesinde, Bayer 04 Leverkusen'e karşı 5 gol birden atarak Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını kazandı.





Messi kimdir? Messi kaç yaşında? soruları ile beraber Messi biyografisi ile karşınızdayız. Çeyrek final rövanş maçında da Milan'a karşı iki gol atarak José Altafini'nin Şampiyonlar Ligi'nde (Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla da dâhil olmak üzere) bir sezonda attığı 14 gollük rekoru da egale etmiş oldu ve Şampiyonlar Ligi adıyla ise 2002-03 sezonunda 12 gol atan Ruud van Nistelrooy'un da rekorunu kırdı.Messi, o sezon turnuvayı 14 golle gol kralı olarak tamamladı ve bu turnuvada üst üste dört kez gol kralı olmayı başaran tek futbolcu oldu.2011-12 sezonunda tüm turnuvalar dâhil olmak üzere 73 gol attı ve dünya rekorunu da kırmış oldu. Aynı sezon La Liga'da 50 gol atarak önceki sezon ligde Cristiano Ronaldo'nun attığı 40 golün de rekorunu kırmış oldu.



Messi, 2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda final maçı da dâhil olmak üzere 6 golle gol kralı oldu. Kısa bir süre sonra Arjantin millî futbol takımında forma giymeye başladı. Arjantin formasıyla 2006 FIFA Dünya Kupası'na katıldı ve 2007 yılında Copa América'da ikincilik yaşadı. Ardından 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Arjantin Olimpiyat Takımı'yla altın madalya kazandı. Arjantin 2010 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenirken Messi turnuvayı 3 asistle tamamladı. Ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2011 Copa América'da da mücadele etse de Arjantin, çeyrek finalde turnuvaya veda etti. 9 Aralık 2012 tarihinde, Gerd Müller'in bir takvim yılı içerisinde atmış olduğu 84 gollük rekoru egale etti.Arjantin millî takımı ile en çok gol atan futbolcu unvanına sahiptir.

MESSI KARİYERİ

2011 Copa América

Messi kimdir? Messi kaç yaşında? soruları ile beraber Messi biyografisi ile karşınızdayız. Messi, 2011 Copa América turnuvasında Arjantin millî futbol takımıin kadrosunda yer aldı. Turnuvada Messi 3 asist yaptı ama gol atmayı başaramadı. 1-1 berabere kaldıkları Bolivya ve 3-0 kazandıkları Kosta Rika maçlarında maçın adamı seçildi. Arjantin, çeyrek finalde normal süresi 1-1 biten maçta Uruguay'a penaltılar sonucu yenilerek kupaya veda etti. Messi, penaltı atışlarında Arjantin adına gol atan iki isimden biriydi.

2014 FIFA Dünya Kupası

Messi, 2014 FIFA Dünya Kupası'da Arjantin millî futbol takımının kadrosunda kaptan olarak kendine yer buldu. Grup aşamasında attığı 4 Gol ile takımının son 16'ya kalmasında büyük rol oynadı. Arjantin bu şekilde finale kadar yükseldi, ancak finalde Almanya'ya Mario Götze'nin uzatmalarda attığı gol ile 1-0 mağlup oldu ve 2014 FIFA Dünya Kupası'nı 2. olarak tamamladı. Messi, 2014 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi futbolcusu seçilerek Altın Top Ödülü'nü kazanmıştır.

Resmi maçlarda 600 gole ulaşan Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, bunu başaran 7. futbolcu oldu. Real Madrid'in Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo'dan sonra Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi de resmi maçlarda 600 gol barajını geçmeyi başardı. Messi, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Atletico Madrid'e attığı golle "600'ler kulübü"ne girdi. 30 yaşındaki futbolcunun, kulüp formasıyla lig ve ulusal kupalar, kıta içi turnuvalar (UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, vb.), FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra milli takım düzeyindeki turnuva ve A milli takımlar arasındaki hazırlık maçlarındaki gol sayısı 600'e çıktı. Barcelona A Takımı formasını 16 Ekim 2004'ten bu yana giyen Messi, La Liga'da 373, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 98, İspanya Kral Kupası'nda 47, İspanya Süper Kupası'nda 13, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5, UEFA Süper Kupası'nda da 3 gol kaydetti. Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla da 61 kez ağları sarstı.

MESSI KAÇ YAŞINDA

Messi kimdir? Messi kaç yaşında? soruları ile beraber Messi biyografisi ile karşınızdayız. Tam adıyla Lionel Andrés Messi, tarihinde Arjantin'in en büyük üçüncü, Santa Feeyaletinin ise en büyük şehri olan ve Paraná Nehri'nin batı kıyısında bulunan Rosario'da dünyaya geldi.

Futbola olan ilgisi küçük yaşlarından itibaren ailesi tarafından bilinen Messi, 1995 senesinde doğduğu şehrin önemli kulüplerinden Newell's Old Boys altyapısına gönderildi. Burada oynadığı oyun ile takım arkadaşlarından farklı bir geleceği olacağının sinyallerini veren Messi, sadece İspanya'nın değil, dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona'nın dikkatini çekti ve 2000 senesinde Barcelona altyapısına geçti.

Barcelona altyapısına geçtiği dönemde ailesiyle beraber Rosario'dan Barcelona'ya taşınan Messi, bu dönemde daha gelişmiş bir şehir olan Barcelona'da hormon tedavisi de görmeye başladı.

2000-04 yılları arasında Barcelona altyapısında bulunan Messi, tecrübe kazanması için Barcelona'nın üçüncü takımı olan Barcelona C ve ikinci takım olan Barcelona B'de birer sezon forma giydi.

Buralarda oynadığı oyunla Milli Takım çalışanlarının da dikkatini çekmeyi başaran genç forvet, 2004 senesinde Arjantin U-20 takımına çağrıldı.

Barcelona pafta yeterince tecrübe kazandığı düşünülen Messi, ilk profesyonel sözleşmesini de 2004 senesinde Barcelona ile imzaladı.

La Liga'daki ilk profesyonel maçına henüz 17 yaşında çıkan Messi, en genç La Lia oyuncu unvanını kazanmasının yanı sıra, La Liga'da oynadığı ilk sezon attığı golle La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanını da kazandı.

Messi şu ana dek Barcelona formasıyla çıktığı 380'den fazla maçta attığı 350'den fazla golle 2004 senesinden bu yana takımının kazandığı 26 kupada en büyük pay sahibi oldu.

Bu Kupalar;

Messi kimdir? Messi kaç yaşında? soruları ile beraber Messi biyografisi ile karşınızdayız.

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 ve 2016 La Liga Şampiyonluğu

2009, 2012, 2015 Copa del Rey Şampiyonluğu

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 Supercopa de Espana Şampiyonluğu

2006, 2009, 2011 ve 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

2009, 2011, 2015 UEFA Süper Kupası

2009, 2011 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Ayrıca 2004 senesinden bu yana formasını giydiği Arjantin Milli Takımı ile de;

2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Birinciliği

2008 Yaz Olimpiyatları Birinciliği

2014 FIFA Dünya Kupası İkinciliği

2015 Güney Amerika Kupası İkinciliği yaşadı.

Messi'nin şahsî başarıları ise şöyle;

Messi kimdir? Messi kaç yaşında? soruları ile beraber Messi biyografisi ile karşınızdayız.

2011 UEFA Avrupa'da En İyi Oyuncu Ödülü

2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 FIFA Ballon d'Or

2009 Ballon d'Or

2009 FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu

2008, 2009 ve 2010 FIFA Yılın Takımı

2007, Yılın En İyi Genç Oyuncusu

2009, 2010 ve 2011 La Liga Yılın Oyuncusu

2010 La Liga Gol Kralı

2007, 2009, 2010 La Liga Yılın Yabancı Oyuncusu

2007, 2009, 2010 La Liga Ibero-Amerika Yılın Oyuncusu

2010 Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü

2009, 2010, 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Oyuncusu

2009 UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Forvet Oyuncusu

2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Maçın Adamı

2009, 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Taraftarlarca Maçın Adamı

2008, 2009, 2010 UEFA Yılın Takımı

2005, 2007, 2008, 2009, 2010 Arjantin Yılın Futbolcusu

2009, 2010 FIFPro Yılın Oyuncusu

2006, 2007, 2008 FIFPro Özel Yılın Genç Oyuncusu

2007, 2008 FIFPro Yılın Genç Oyuncusu

2007, 2008, 2009, 2010 FIFPro World XI

2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Turnuvanın Oyuncusu

2005 Copa América Yılın Genç Oyuncusu

2009 World Soccer Yılın Oyuncusu

2006, 2007, 2008 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Golden Ball

2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10 sezonlarında ESM Yılın Takımı

2009 Onze d'Or

2007 Bravo Ödülü

2005 Tuttosport Yılın Oyuncusu

2009 Marca Leyenda

2007 UEFA Yılın Golü

91 Gol İle; Bir senede en çok gol atan futbolcu

50 Gol İle; La Liga tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu

Messi'nin Dilinden...

Messi kimdir? Messi kaç yaşında? soruları ile beraber Messi biyografisi ile karşınızdayız.

-Ronaldo benim kahramanım. (...) Zidane, Ronaldinho ve Rivaldo gibi oyuncuları izlemeyi seviyorum ama Ronaldo gördüğüm en iyi forvetti. (FourFourTwo dergisi mülakatından)

-Defalarca söyledim, rekor kırmak güzel ama önemli olan şey zafere ulaşmak (...) Her zaman söylediğim gibi, amaçlarım takım düzeyinde: Lig'i, Şampiyonlar Ligi'ni, Copa del Rey'i tekrar kazanmak. (Bir yılda en çok gol atan kişi rekorunu kırdığı maçtan sonra, 9 Aralık 2012)

Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara, Ronaldinho'nun hâlâ hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum

3 Haziran 2017'deki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus filelerini 2 kez havalandırarak "600'ler kulübü"ndeki yerini alan Cristiano Ronaldo'nun ise Sporting Lizbon, Manchester United ve Real Madrid kulüplerinde 559, Portekiz Milli Takımı formasıyla da 79 olmak üzere 638 golü bulunuyor.

Cristiano Ronaldo'dan sonra adını, Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller gibi futbol tarihinin efsaneleri arasına yazdıran Messi, kariyerindeki resmi maçlarda 600 gole ulaşan 7. oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Messi'nin gollerinin dağılımı şöyle:

Messi kimdir? Messi kaç yaşında? soruları ile beraber Messi biyografisi ile karşınızdayız.

Takım Maç Gol sayısı

Barcelona La Liga 373

UEFA Şampiyonlar Ligi 98

UEFA Süper Kupası 3

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 5

İspanya Kral Kupası 47

İspanya Süper Kupası 13

Arjantin Milli Takımı Resmi maçlar ve A milli takımlar arasındaki hazırlık karşılaşmaları 61

Toplam 600

İlk 5'teki efsanelere yetişmek zor

2000'lerin başından beri yeşil sahalara damga vuran ve futbolun popülerliğini artırmasında büyük rol oynayan Ronaldo ve Messi'nin, tarihin en skorer 5 futbolcusuna yetişmesi pek de kolay görünmüyor. Çünkü önlerindeki en yakın isim Gerd Müller'i yakalamak için Ronaldo'nun 97, Messi'nin ise 135 gole ihtiyacı var.

Kariyerinin 16. sezonunu oynayan 33 yaşındaki Ronaldo'nun, 2017-18 sonrası 2 sezon daha benzer istatistikleri yakalaması, 14. sezonuna çıkan 30 yaşında Messi'nin de gol sayısı standardını 3 sezon daha sürdürmesi gerekiyor.

Kariyerlerindeki resmi maçlarda, Ronaldo ve Messi'den fazla golü bulunan futbolcular şunlar:

Josef Bican (1931-1956):

Çek bir ailenin çocuğu olarak 1913'te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda dünyaya gelen Josef Bican, özellikle bir sprinter kadar hızlı olmasıyla tanınıyordu. Bican, profesyonel futbol oynadığı 1931-56 döneminde Avusturya ve Çekoslavakya liglerinin yanı sıra milli takım formasıyla da çıktığı 530 maçta 805 gol kaydetti.

12 Aralık 2001'de 88 yaşındayken yaşamını yitiren Bican, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından "Yüzyılın en büyük golcüsü" ödülüne layık görüldü. Bican, 805 golle sahip olduğu "tarihin en skorer futbolcusu" unvanını, uzun yıllar kaptırmayacak gibi gözüküyor.

Romario (1985-2009):

Kariyeri boyunca oynadığı 994 resmi mücadele 772 gol atan Brezilyalı yıldız Romario, 24 yıllık futbol serüvenine, onlarca bireysel ödül ve farklı liglerde (İspanya, Hollanda, Brezilya, Katar) yaşadığı şampiyonlukları sığdırdı.

Brezilya Milli Takımı ile 1994'te FIFA Dünya Kupası'nı, 1989 ve 1997'de de Copa America'yı kaldıran 52 yaşındaki Romario, 2010 ve 2014'te ülkesinde yapılan genel seçimlerde, Brezilya Sosyalist Partisi adayı olarak Rio de Janerio'dan milletvekili seçildi.

Pele (1956-1977):

Edson Arantes do Nascimento ya da bilinen adıyla Pele, kimilerine göre dünya futbolunun en iyisi olarak gösteriliyor. Şu an 77 yaşında olan Pele, özellikle Brezilya Milli Takımı formasıyla 1958, 1962 ve 1970 FIFA Dünya Kupası'nda elde ettiği 3 şampiyonlukla futbol tarihinin unutulmazları arasındaki yerini aldı.

Sayısız bireysel ödülün yanı sıra ülkesinin Santos takımıyla Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi olan Copa Libertadores'i de 2 kez kaldıran Pele, 831 resmi karşılaşmada 767 kez ağları sarstı.

Ferenc Puskas (1943-1966):

Real Madrid'in unutulmaz golcüsü Ferenc Puskas, Macaristan Milli Takımı'nın uluslararası alanda en başarılı olduğu 1950'li yıllarda, ülkesinin en ünlü ve yetenekli futbolcusu olarak tarihe geçti.

Milli takım formasıyla 1954 Dünya Kupası'nda final oynayan ve 1962'deki kupada da takımdaki yerini alan Puskas, 1943-62 yıllarında 754 maça çıktı ve 746 kez ağları sarstı.

Real Madrid'deki takım arkadaşı Alfredo Di Stefano'nun, ''süper yetenek'' diye bahsettiği Puskas, Macaristan Milli Takımı ile çıktığı 85 maçta 84 gol attı. 17 Kasım 2006'da Budapeşte'de 79 yaşındayken hayata gözlerini yuman Puskas, "milli takım formasıyla en fazla gol atan Avrupalı futbolcu" unvanını halen elinde tutuyor.

Gerd Müller (1962-1981):

Batı Almanya'nın efsanevi teknik direktörü Helmut Schön'ün, "küçük gollerin adamı" diye nitelediği Gerd Müller, futbolcu fiziğine sahip olmasa da bu açığı, gol yollarındaki müthiş becerisi ve topla doğru yerde, doğru zamanda buluşmasına olanak sağlayan güçlü hisleriyle kapatıyordu.

Ülkesinin 3. olduğu 1970'teki Dünya Kupası'nda rakip ağları 10 kez havalandıran Müller, kariyerinde çıktığı 793 resmi karşılaşmada 735 gole imza attı. Almanya formasıyla 1972'de Avrupa, 1974'te de dünya şampiyonu olan Müller, 365 golle "Almanya ligi tarihinin en skoreri" unvanının da sahibi.

Messi kimdir? Messi kaç yaşında? soruları ile beraber Messi biyografisi ile karşınızdayız.