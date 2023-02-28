Messi Ondenot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Messi Ondenot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Messi Ondenot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Messi Ondenot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Messi Ondenot {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Messi Ondenot Selwyn Boris Junior şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Messi Ondenot Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Messi Ondenot'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Messi Ondenot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Messi Ondenot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Ocak 2023 yılında Dinamo-Auto
Messi Ondenot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Messi Ondenot şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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