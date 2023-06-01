Lionel Messi'nin Paris'teki geleceği belli oldu, Teknik Direktör Christophe Galtier açıkladı

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı.

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Lionel Messi'nin Paris'teki geleceği belli oldu, Teknik Direktör Christophe Galtier açıkladı

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, düzenlenen basın toplantısında Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını ifade etti. Galtier, Messi'nin Pac des Prices'teki son maçının Clermont karşılaşması olacağını belirtti ve Messi'yi çalıştırma şansına sahip olmanın futbol tarihindeki en büyük ayrıcalıklardan biri olduğunu vurguladı.

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