Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, düzenlenen basın toplantısında Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını ifade etti. Galtier, Messi'nin Pac des Prices'teki son maçının Clermont karşılaşması olacağını belirtti ve Messi'yi çalıştırma şansına sahip olmanın futbol tarihindeki en büyük ayrıcalıklardan biri olduğunu vurguladı.
Lionel Messi'nin Paris'teki geleceği belli oldu, Teknik Direktör Christophe Galtier açıkladı
Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı.
YAYINLAMA
Son Haberler
Böbrek Taşı İçin Hangi Doktora Gidilir? Böbrek Taşına Hangi Doktor Bakar, Hangi Bölümden Randevu Alınır?
Çok Okunanlar
Siyasi kulislerde bu isimleri konuşuyor, İşte! meclis başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olması beklenen o isimler!
Yorumlananlar
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.