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Messi'den başarması zor bir rekor: 700 gol!

Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Lionel Messi, Atletico Madrid kalesine attığı gol ile kariyerindeki 700. golünü atmayı başardı.

Messi'den başarması zor bir rekor: 700 gol!

Barcelona'nın yıldız ismi Messi, her futbolcunun ulaşmak isteyeceği fakat başarması zor bir rekora imza attı. Dünya futbolunda adını bir çok kez ilklere imza atarken duyduğumuz Messi, bu sefer de 700 gol atmayı başardı.

Atletico Madrid ile oynanan La Liga'nın 33. hafta maçında 2-2'lik skor Barcelona'ya yetmedi ancak Messi tüm kariyerindeki 700. golünü atmayı başardı. 

Messi, 700 golün 630'unu Barcelona, 70'ini ise Arjantin Milli Takım formasıyla kaydetti.

FUTBOLDA 700 GOL BARAJINI AŞAN İSİMLER

Pele

Romario 

Josef Bican 

Ferenc Puskas

Gerd Müller 

Cristiano Ronaldo



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