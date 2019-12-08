Messi’den tarihi hat-trick

İspanya La Liga'nın 16'ncı haftasında Barcelona evinde konuk ettiği Mallarco'yu Lionel Messi'nin hat-trick yaparak lig tarihine geçtiği maçta 5-2 mağlup etti.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Griezmann, 17, 41, 83'üncü dakikalarda Lionel Messi ve 43'üncü dakikada Luis Suarez kaydetti. Konuk takımın golleri ise 35'inci ve 64'üncü dakikalarda Ante Budimir'den geldi. Bu galibiyetle puanını 34'e çıkaran Barcelona averajla Real Madrid'den liderliği alırken, Mallarco ise 14 puanla 17'nci sırada kaldı.

MESSI YAPTIĞI HAT-TRICK İLE LA LIGA TARİHİNE GEÇTİ

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, Mallarco karşısında attığı 3 gol ile La Liga tarihinde en çok hat-trick yapan oyuncu oldu. Arjantinli yıldız yaptığı hat-trick ile La Liga tarihindeki 35'inci hat-trick'ini yaparak ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'yu (34) geride bıraktı.

Messi ayrıca bu maçta attığı gollerle ligdeki 12'nci golüne ulaşarak gol krallığını Real Madridli Karim Benzema'dan aldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA