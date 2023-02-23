Messie Biatoumoussoka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Messie Biatoumoussoka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Messie Biatoumoussoka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Messie Biatoumoussoka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Messie Biatoumoussoka 5 Haziran 1998 tarihinde Saint-Denis şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kongo,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Messie Biatoumoussoka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini turfu zone yapmaktadır. Messie Biatoumoussoka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Messie Biatoumoussoka'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Messie Biatoumoussoka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Messie Biatoumoussoka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Messie Biatoumoussoka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Messie Biatoumoussoka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bordeaux U19

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2018 yılında Charleroi U21

1 Temmuz 2019 yılında US Avranches

30 Haziran 2020 yılında Charleroi U21

1 Ocak 2021 yılında PO Xylotymbou

1 Temmuz 2021 yılında CSC Selimbar

7 Ocak 2022 yılında PO Xylotymbou

1 Temmuz 2022 yılında Botev Vratsa

Messie Biatoumoussoka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Messie Biatoumoussoka şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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