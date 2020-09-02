Messi'nin babası, Arjantinli yıldızın transferini açıkladı!

Barcelona'da yaşanan krizin etkileri halen devam ediyor. Şampiyonlar Lig'inde Bayern Münih'ten alınan 8-2'lik mağlubiyet, Katalan devini oldukça büyük bir krize sürüklemişti. Teknik direktör ve sportif direktörün takımdan gönderilmesinin ardından Kulüp Başkanı Bartemou'ya tepkiler gittikçe artıyor. Messi'nin takımdan ayrılmamak için Bartemou'nun istifa etmesi gerektiği söylentileri medyada dolaşan haberler arasında. Ancak görevinden ayrılmayan Bartemou, Messi ile yola devam etmeyi istiyor.

"BARCELONA'DA KALMASI ZOR GÖRÜNÜYOR"

Lionel Messi'nin menajerliğini üstlenen babası Jorge Messi, medyada dolaşan transfer söylentilerine son noktayı koydu. Jorge, "Barcelona'da kalması zor görünüyor. Ancak Manchester City veya Pep Guardiola ile görüşmedik. Şu anda belli olan bir şey yok" dedi. Barcelona yönetim kuruluyla görüşen Jorge Messi, Messi'nin ayrılmasına izin verilmesini söyledi.

Katalan yönetimi ise, sözleşmedeki tek taraflı fesih maddesinin haziran ayında geçerliliğini yitirdiğini savunuyor.

Son olarak La Liga yönetimi, 700 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelinin ödenmemesi halinde Messi'ye transfer vizesi verilmeyeceğini açıkladı.