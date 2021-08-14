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  3. Messi'nin gözyaşını sildiği peçete satışa çıkartıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

Messi'nin gözyaşını sildiği peçete satışa çıkartıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin takımı ile vedalaşırken gözyaşlarını sildiği peçete inanılmaz bir fiyatla satışa çıkartıldı.

Messi'nin gözyaşını sildiği peçete satışa çıkartıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

Yıllarca Barcelona'da mücadele eden Fransa’nın PSG kulübünün yeni transferi dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi’nin eski takımı ile vedalaşma toplantısında gözyaşlarını sildiği peçete satışa çıkarıldı.

Geçtiğimiz hafta, Barcelona, Messi'nin sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde, 'finansal ve yapısal engeller' nedeniyle beklenen sonuca varılamadığı açıklamıştı.

Messi'nin gözyaşını sildiği peçete satışa çıkartıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

16 sene boyunca Barcelona’da oynayan 34 yaşındaki yıldız Messi bu hafta Fransa’nın PSG kulübüyle 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Messi'nin gözyaşını sildiği peçete satışa çıkartıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

10 BİN DOLARA SATIŞTA

Messi’nin Barcelona’daki son basın toplantısında gözyaşlarını sildiği peçetenin ‘orijinalini’, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in bir sakini, 10 bin dolara satışa çıkarmaya karar verdi. İnternet kullanıcısı, peçete üzerinde “Lionel’in genetik materyalin” olduğunu iddia ediyor.

Messi'nin gözyaşını sildiği peçete satışa çıkartıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!

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