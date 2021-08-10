Messi'nin transfer detayları belli oldu! Yıldız futbolcu 2+1 yıl sözleşme imzalayacak

Yeni sezon öncesi Barcelona'nın maaş bütçesi nedeniyle sözleşme imzalayamayan Messi, 21 yıl boyunca yer aldığı kulüpten ayrılmak zorunda kaldı. Pazar günü takım arkadaşları, ailesi ve Barcelona yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı basın toplantısında konuşan ve Katalan ekibine veda eden 34 yaşındaki yıldız oyuncu, takımda kalmak için her şeyi yaptığını ama yeterli olmadığını dile getirmişti.

MACHESTER UNİTED'İ REDDETTİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Messi'yi transfer etmek için son anda bir teklifte bulundu. United yönetiminin yıldız oyuncunun maliyetinin kendilerine uygun olup olmadığı konusunda bir incelemede bulunduğu ve teklif yolladığı ancak Lionel Messi'nin İngiliz ekibine olumsuz geri dönüşte bulunduğu ifade edildi.

2+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Barcelona'dan ayrılırken de Paris Saint-Germain ile görüştüğünü söyleyen 34 yaşındaki yıldız oyuncu, Fransız ekibiyle anlaştı. Yıldız oyuncunun PSG ile 2+1 yıllığına anlaşmaya sağladığı ifade edildi. Arjantinli futbolcunun her yıl 35 milyon Euro maaş alacağı ve sözleşmede farklı bonus maddelerinin de yer aldığı belirtildi.

BABASI DOĞRULADI

Arjantinli yıldız oyuncunun babası Jorge Messi de oğlunun bu transfer haberlerini doğruladı. Fransız basınına açıklama yapan Jorge Messi, "Oğlum Paris Saint-Germain ile anlaştı. Bugün sözleşme imzalayacak" ifadelerine yer verdi.

GÖRKEMLİ BİR DUYURU YAPILACAK

Fransız devi, yıldız oyuncuyu transfer ettiğini duyurmak için hazırlıklara başladı. Görkemli bir duyuru planlayan PSG'nin, Neymar'da olduğu gibi Messi'nin transferinin de Eyfel Kulesi'nde duyuracağı ifade edildi. PSG'nın Eyfel Kulesi'ni günlük 400 bin Euro'ya kiraladığını belirtildi.