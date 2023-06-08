Messi'nin yeni adresi belli oldu, açıklama geldi!

35 yaşındaki ünlü futbolcu, İspanyol medyasına verdiği röportajda, "Inter Miami'ye katılma kararı aldım. Barcelona'ya geri dönmek gerçekten çok istediğim bir hayaldi. Ancak iki yıl önce yaşanan olaylardan sonra, geleceğimi başkalarının eline bırakmak ve aynı durumu tekrar yaşamak istemedim. Kendi ve ailemin iyiliğini düşünerek bu kararı verdim" şeklinde ifadeler kullandı.

La Liga'nın Barcelona'ya transferine onay verdiği yönünde duyumlar aldığını belirten Messi, "Ancak birçok şey eksikti. Oyuncuların satışından veya maaşların düşürülmesinden sorumlu olmak istemedim. Yorulmuştum" şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

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Kararında maddi endişelerin etkili olmadığını savunan Messi, "Asıl mesele para değildi. Eğer öyle olsaydı, Suudi Arabistan veya başka bir yerlere giderdim" şeklinde konuştu.

Inter Miami takımı da Messi'nin transferini duyurmak amacıyla sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

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