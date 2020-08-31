Messi'ye rekor teklif!

La Liga ekibi Barcelona, son zamanlarda yaşadığı çalkantılarla futbol gündemini oldukça meşgul ediyor. Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik mağlubiyetle birlikte başlayan kriz sürecinin arkası kesilecek gibi durmuyor. Yenilginin ardından Teknik Direktör Quique Setien ve Sportif Direktör Eric Abidal ile yolları ayıran Barcelona yönetimi, Messi'nin takımdan ayrılmak isteğine karşı çıkıyor.

Ancak Barcelona'dan ayrılmakta kararlı olan Arjantinli yıldız, takımın rutin olarak yaptığı Kovid-19 testlerine katılmadı. Sağlık kontrolüne de katılmayan Messi, bu hareketiyle takımdan ayrılık isteğini net olarak göstermiş oldu.

Diario Sport'un haberine göre; kesenin ağzını açan Manchester United, Messi'ye inanılmaz bir kontrat sundu. İngiliz devi Manchester United, Messi'ye 250 milyon euro imza parası teklif etti. Oldukça sansasyonel olan bu teklifin devamı da var. Man. United habere göre, Messi'ye, 5 yıllık sözleşme sunarak yıllık 100 milyon euro teklif etti.

Messi'nin bu inanılmaz teklife vereceği cevap ise merak konusu. Ayrıca yıldız oyuncunun dünya basınındaki haberlere göre birçok talibi bulunuyor.

Öncelikle, eski Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Messi için oldukça istekli. City'nin dışında Inter, Juventus ve PSG'nin de Arjantinli yıldıza ilgisi olduğu söyleniyor.