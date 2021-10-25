Meşum ne demek, TDK'ya göre Meşum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meşum ne demek? Meşum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meşum kelimesi. Peki meşum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meşum nedir, meşum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEŞUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meşum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Meşum kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre meşum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uğursuz



MEŞUM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İlk çocuğunu doğuran genç bir kadına meşum şeyler söylememeliydim, sustum.

