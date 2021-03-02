TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Teşkilat dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Mesut Akusta, izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Mesut Akusta kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

MESUT AKUSTA KİMDİR? NERELİ,KAÇ YAŞINDA?

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya, Sarayönü, Gözlü beldesinde dünyaya geldi. Babası Ali Akusta devlet tarım ve hayvan üretme çiftliğinde teknisyenlik mesleğini icra ediyordu. İlkokulu orada bitirdi. Babası emekli olunca annesinin memleketi Ayfon'a gittiler. 1976 yılında ortaokula Afyon'da gitti. Ortaokul son sınıftayken okuldan uzaklaştırıldı. Daha sonra Babası vefat edince 1985 yılında Ankara'ya gitti.

Ankara'da halk eğitim merkezlerindeki kurslara gitti. Teknik ressamlık kursunu bitirdi. Sertifikayı almaya gittiği gün tiyatro kurslarına gözü takıldı. O kursa da katılmaya karar verdi. 1985 yılında kendi imkanlarıyla Ankara'da tiyatro yapmaya başladı. 6 yılı çocuk tiyatrosu olmak üzere 1992 yılına kadar Ankara'da tiyatro yaptı.

Öte yandan Ankara'da tiyatroya başladığı dönemlerde lisanslı kalecilik de yaptı. 1992′de İstanbul'a giderek Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1993 yılında ilk dizisi "Şen Olasın Nuri Bey" de oynadı. Arkasından diğer projeler geldi.

Daha önce dizilerde rol olan 57 yaşındaki Akusta, 1997 yılında Sinemaya "Yanlış Saksının Çiçeği" ile başladı. "Herşey Çok Güzel Olacak", "Eylül Fırtınası", "Filler ve Çimen" adlı filmlerde rol aldı. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde oynamayı sürdürüyor.

2006 yılında Uğur Arslan'ın çok sevilen şiirinden yola çıkılarak Osman Yağmurdereli'in yapımcılığında senaryolaştırıldıktan sonra Hilal Saral yönetmenliğinde çekilen "Karagümrük Yanıyor" adlı dizi filmde oyuncular; Uğur Arslan, Sinem Öztufan, Özlem Yılmaz, Mesut Akusta, Kamil Sönmez gibi oyuncular olmuştur.

Mesut Akusta ,2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Hilal Altınbilek ile başrolleri paylaştı.

EVLİ Mİ?

Sunucu Esra Erol‘un görümcesi olan Şafak Özbir ile 3 Haziran 2016 tarihinde dünya evine giren oyuncu Mesut Akusta'nın Ali ve Sare adında iki evladı vardır.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2013 - Karagül (TV Dizisi)

2013 - Gitme Baba (Harun) (Sinema Filmi)

2012 - Dağ (Kıd. Başçvş Kemal Karadağ) (Sinema Filmi)

2011 - Ay Tutulması (Şevket) (TV Dizisi)

2010 - İmge (Kısa Film)

2010 - Kardelen (Osman) (Sinema Filmi)

2010 - Divanyolu: Bir Medeniyet Rüyası (III. Selim) (Sinema Filmi)

2009 - Umut (Turan Bey) (Sinema Filmi)

2009 - Kako Si? (Fatih) (Sinema Filmi)

2009 - 2010 - Ezel (TV Dizisi)

2009 - Ah Kalbim (Selim) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2008 – İpsiz Recep (TV Dizisi)

2007 - Sessiz Fırtına (Barut Demirci) (TV Dizisi)

2006 - Kiralık Oda (Sinema Filmi)

2006 - Karagümrük Yanıyor (Gafur) (TV Dizisi)

2005 - Cenneti Beklerken (Osman) (Sinema Filmi)

2005 - 2 Süper Film Birden (İşadamı) (Sinema Filmi)

2004 - Çocuklar Ne Olacak (Oktay) (TV Dizisi)

2003 - Kurşun Yarası (Rıza) (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (Deli Muzo) (TV Dizisi)

2001 - Güz Gülleri (TV Dizisi)

2001 - Benimle Evlenir Misin (Erkan) (TV Dizisi)

2000 - Paşa Baba Konağı (TV Dizisi)

2000 - Filler ve Çimen (Kötü Polis) (Sinema Filmi)

2000 - Delikanlı (TV Dizisi)

1999 - Eylül Fırtınası (Kahraman) (Sinema Filmi)

1999 - Deli Yürek (Buran) (TV Dizisi)

1998 - Herşey Çok Güzel Olacak (Resepsiyonist) (Sinema Filmi)

1998 - Affet Bizi Hocam (TV Dizisi) (13 Bölüm)

1997 - Yasemin (TV Dizisi)

1997 - Yanlış Saksının Çiçeği (Sinema Filmi)

1997 - Nice Yıllardan Sonra (Haldun) (TV Filmi)

1996 - 1997 - Kara Melek (TV Dizisi)

1993 - Yanlış Adres (TV Filmi)

1993 - Son Söz Sevginin(TV Dizisi)

1993 - Şen Olasın Nuri Bey (TV Dizisi)