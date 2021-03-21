Hakkında çıkan flaş haber sonrası birçok internet kullanıcısı Mesut Bakkal ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki Mesut Bakkal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? | Mesut Bakkal istifa etti mi? İşte ayrıntılar...

MESUT BAKKAL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mesut Bakkal 19 Mart 1964, Kırıkkale'de dünyaya geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör son olarak Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'u çalıştırmaktaydı. 21 Mart Pazar günü Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Mesut Bakkal, Ayla Bakkal ile evlidir ve Tuğçe adında bir kızları vardır.

MESUT BAKKAL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Çalıştırdığı takımlar:

2005-2007 Gençlerbirliği

2007-2008 Gaziantepspor

2008 Gençlerbirliği

2009 Denizlispor

2009-2010 Manisaspor

2010 Sivasspor

2011 MKE Ankaragücü

2012 Samsunspor

2012-2013 Karabükspor

2013-2014 Konyaspor

2015 Gençlerbirliği

2015 Mersin İdman Yurdu

2016-2017 Sivasspor

2017 Kayserispor

2017 Gençlerbirliği

2018 Alanyaspor

2019 Bursaspor

2020- BB Erzurumspor

MESUT BAKKAL İSTİFA ETTİ Mİ?

21 Mart Pazar günü Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

BB Erzurumspor Kulübün'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."