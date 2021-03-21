Mesut Bakkal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? | Mesut Bakkal istifa etti mi?
Hakkında çıkan flaş haber sonrası birçok internet kullanıcısı Mesut Bakkal ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki Mesut Bakkal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? | Mesut Bakkal istifa etti mi? İşte detaylar...
Hakkında çıkan flaş haber sonrası birçok internet kullanıcısı Mesut Bakkal ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki Mesut Bakkal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? | Mesut Bakkal istifa etti mi? İşte ayrıntılar...
MESUT BAKKAL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Mesut Bakkal 19 Mart 1964, Kırıkkale'de dünyaya geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör son olarak Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'u çalıştırmaktaydı. 21 Mart Pazar günü Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Mesut Bakkal, Ayla Bakkal ile evlidir ve Tuğçe adında bir kızları vardır.
MESUT BAKKAL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Çalıştırdığı takımlar:
2005-2007 Gençlerbirliği
2007-2008 Gaziantepspor
2008 Gençlerbirliği
2009 Denizlispor
2009-2010 Manisaspor
2010 Sivasspor
2011 MKE Ankaragücü
2012 Samsunspor
2012-2013 Karabükspor
2013-2014 Konyaspor
2015 Gençlerbirliği
2015 Mersin İdman Yurdu
2016-2017 Sivasspor
2017 Kayserispor
2017 Gençlerbirliği
2018 Alanyaspor
2019 Bursaspor
2020- BB Erzurumspor
MESUT BAKKAL İSTİFA ETTİ Mİ?
21 Mart Pazar günü Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
BB Erzurumspor Kulübün'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."