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Mesut Bakkal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? | Mesut Bakkal istifa etti mi?

Hakkında çıkan flaş haber sonrası birçok internet kullanıcısı Mesut Bakkal ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki Mesut Bakkal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? | Mesut Bakkal istifa etti mi? İşte detaylar...

Mesut Bakkal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? | Mesut Bakkal istifa etti mi?

Hakkında çıkan flaş haber sonrası birçok internet kullanıcısı Mesut Bakkal ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki Mesut Bakkal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? | Mesut Bakkal istifa etti mi? İşte ayrıntılar...

MESUT BAKKAL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mesut Bakkal 19 Mart 1964, Kırıkkale'de dünyaya geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör son olarak Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'u çalıştırmaktaydı. 21 Mart Pazar günü Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Mesut Bakkal, Ayla Bakkal ile evlidir ve Tuğçe adında bir kızları vardır.

MESUT BAKKAL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Çalıştırdığı takımlar: 

2005-2007    Gençlerbirliği
2007-2008    Gaziantepspor
2008    Gençlerbirliği
2009    Denizlispor
2009-2010    Manisaspor
2010    Sivasspor
2011    MKE Ankaragücü
2012    Samsunspor
2012-2013    Karabükspor
2013-2014    Konyaspor
2015    Gençlerbirliği
2015    Mersin İdman Yurdu
2016-2017    Sivasspor
2017    Kayserispor
2017    Gençlerbirliği
2018    Alanyaspor
2019    Bursaspor
2020-    BB Erzurumspor

MESUT BAKKAL İSTİFA ETTİ Mİ?

21 Mart Pazar günü Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

BB Erzurumspor Kulübün'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Mesut Bakkal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? | Mesut Bakkal istifa etti mi?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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