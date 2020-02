Mesut Ilgın: “Bugün hakem faciası yaşadık”

Beykoz Belediyesi Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Mesut Ilgın, Valur ile oynanan müsabakanın hakemi ile ilgili, "Bugünkü maçta hakem faciası yaşadık. Biri steps, biri hücum faul olan pozisyonlar vardı ve bunlar turu kaybetmemize sebep oldu" ifadelerini kullanırken, Beykoz Belediyesi Erkek Hentbol Takımı oyuncusu Gökhan Örnek ise, "Ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa oynamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Avrupa Challenge Kupası Son 16 Turu'nda Beykoz Belediyesi Erkek Hentbol Takımı, İzlanda temsilcisi Valur'a 31-30 mağlup olarak kupaya veda etti. Maç sonunda Beykoz Belediyesi Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Mesut Ilgın, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Çok kaliteli bir takımla üst üste 2 maç oynadıklarını ifade eden Ilgın, "Kendi ülkemizde ama sanki 2 maçı da deplasmanda oynar gibiydik. Bugün ki maçta hakem faciası yaşadık. Biri steps, biri hücum faul olan pozisyonlar vardı ve bunlar turu kaybetmemize sebep oldu. Çok kaliteli 2 maç geçti. Üzgünüz yapacak bir şey yok. Lige döndük. Ligde ve Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Biz üzerine koya koya gitmek istiyoruz ama bunlar bizim elimizde değil. Her geçen gün daha iyi oynuyoruz. Kulübün devam etmesi, etmemesi yöneticilerimizin takdiri. Beykoz halkına teşekkür ediyorum. Güzel bir seyirci profili oluştu. Bizde onlara layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da bizi yalnız bırakmasınlar. 2 maçta da çok güzel destek verdiler" dedi.

Gökhan Örnek: "Ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa oynamak istiyoruz"

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Beykoz Belediyesi Erkek Hentbol Takımı oyuncusu Gökhan Örnek, çok güzel bir maç olduğunu dile getirerek, "Karşı takımla da bunu konuştuk. İyi bir takım, İzlanda ekol bir ülke hentbolda. Bugün her zaman olduğu gibi hakemler izin vermedi. Mutluyuz, güzel bir yere getirdik ülkemizi. Lige bakacağız. Beykoz halkı bizi her zaman destekliyor. Beykoz çok güzel bir yer. Sağolsunlar her zaman yanımızdalar. Biz inşallah bu sene ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Önümüzdeki yıl belki bir üst kupada ülkemizi temsil edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA