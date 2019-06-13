Mesut Mestan’dan üyelere davet

Bursaspor Kulübü Başkan Adayı Mesut Mestan, yeşil-beyazlı kulübün ilk oturumu 15 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kuruluna tüm üyeleri davet etti.

Yeşil-beyazlı kulübün başkan adayı Mestan, genel kurul üyelerine çağrıda bulundu. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte aday oldukları ilk dakikadan beri yoğun bir çalışma içinde bulunduklarının altını çizen Mestan, "Tek düşüncemiz önümüzdeki engelleri tek tek aşıp Bursaspor'u ilk senede layık olduğu Süper Lig'e taşımak. Bunun için de planlarımız ve projelerimiz mevcut. Bunları da zamanla kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

"İlk oturumda çoğunluğu sağlamamız gerekiyor"

Mestan, 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan tek liste ile gidilecek olağanüstü genel kurulun ilk oturumunda çoğunluğun sağlanması gerektiğini de anlatarak, "Camiamızın geleceği açısından bir gün bile çok önemli. Bu yüzden ilk oturumda çoğunluğu sağlamamız gerekiyor. "Bursasporluyum" diyen tüm üyelerimizi ilk oturuma bekliyorum. Genel kurulun ardından hareketli bir sürece gireceğiz. Artık geçmişe takılı kalmanın manası yok. Bursaspor bir tane ve hepimiz çok sevdiğimiz kulübümüze sahip çıkmalıyız. Küskünlükleri, dargınlıkları bir kenara bırakıp hep birlikte önümüze bakmalıyız. Geçmişte neleri nasıl başardığımızı herkes biliyor. Bursaspor için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunu Mesut Mestan ve ekibi değil tüm Bursa yapacak. Daha önce de söyledim yineliyorum; biz elimizi değil tüm gövdemizi bu taşın altına soktuk. Bu yolda biz yalnız değil hep birlikte yürümek istiyoruz. Bu birlikteliğin de sağlanacağına ve bu yolda hep birlikte yürüyeceğimize inancım da tam" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA