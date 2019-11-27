Mesut Mevlevi kimdir? Bu sorunun cevabına ulaşmak isteyen birçok kişi internette arama yapıyor. Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısının yakalandığı yönündeki haberler sonrası Mesut Mevlevi merak konusu oldu. Peki Mesut Mevlevi kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

MESUT MEVLEVİ KİMDİR?

Mesut Mevlevi İran’ın İsfahan şehrinde doğdu.

Mesut Mevlevi “Kara Kutu” isimli Telegram kanalı üzerinden İranlı yetkililere dair ifşa ettiği belgelerle gündeme gelmişti.

İran istihbaratının eski üyesi olduğu iddia edilen Mevlevi, bazı kaynaklara göre istihbarat teşkilatında çalışmaya devam ediyordu.

Arizona Üniversitesi’nde yapay zeka üzerine doktora eğitimi alan Mesut Mevlevi, “yapay zeka biliminin babası” unvanıyla İran Radyo ve Televizyonu’na bağlı kanallara birçok kez konuk olmuştu.