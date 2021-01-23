'Fener OL' kampanyasının devamı olarak 'Mesut OL' kampanyasını başlatan Fenerbahçe, bu kampanya ile oyuncunun maliyetinin bir kısmını karşılamayı planlıyor. Peki, Mesut Ol kampanyası nedir? Mesut Ol sms ne kadar, kaç tl? İşte detaylar...

Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, Mesut Özil'in imza törenini salı veya çarşamba günü olarak planladıklarını belirtti. Koç, "Bugün, 'Fener Ol' kampanyasını imzalar atılana kadar 'Mesut Ol' olarak değiştireceğiz. En az bir SMS rica ediyorum. Telefonu olmayan çocukların babalarına, annelerine baskı yapıp SMS yollamalarını rica ediyorum." dedi.

MESUT OL KAMPANYASI NEDİR?

Mesut Özil transferiyle birlikte büyük bir mali yükün altına giren Fenerbahçe, 'Mesut OL' kampanyasıyla birlikte kulübe gelir sağlamayı planlıyor. Daha önce 'Fener OL' şeklinde olan bu kampanya, büyük gelir sağlamış ve başarılı olmuştu.

'Mesut OL' kampanyasına katılmak için 1907'ye MESUTOL yazarak SMS gönderebilirsiniz.

Fenerbahçe için her zaman “ben de varım!” diyen, rekorların adı olan büyük taraftarımız! ??



? Kulübümüzün yanında olmak için şimdi MESUTOL yazıp 1907’ye SMS gönder, Fenerbahçe desteğinle güç bulsun! pic.twitter.com/wyQyn9Tc4Q — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 23, 2021

"Mesut Ol" kampanyasına Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, 20 dakika gibi kısa bir sürede 35 bin sms'in atıldığı açıklandı. Bu da yaklaşık 700 bin TL gelir elde edildiği anlamına geliyor.

Kampanyaya kredi kartı ile destek sağlamak için tıklayınız.

SMS ÜCRETİ NE KADAR? KAÇ TL?

'Fener OL' kampanyasının SMS ücreti, 20 TL olarak belirlenmişti. 'Mesut OL' kampanyasında ise yine aynı şekilde 20 TL SMS bedeli olması bekleniyor.