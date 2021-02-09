Mesut Özil, Başakşehir maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de sezonun transferi Mesut Özil, Fenerbahçe ile 3.5 yıllığına anlaşmış ve tüm futbolseverleri heyecanlandırmıştı. Ligde son olarak Galatasaray'a kaybederek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Başakşehir maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Teknik Direktör Erol Bulut, sıkışık fikstürde ilk 11'in değişilmeyen oyuncularını, kupada dinlendirmeyi düşünüyor.

Mesut Özil'e ise bu noktada fırsat doğacak. Yıldız futbolcu, Hatayspor ve Galatasaray maçlarında oyuna sonradan girerek maç eksiğini gidermeye başlamıştı.

Fenerbahçe taraftarı bu maçta Mesut Özil'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un, Mesut Özil'e kupada ilk 11'de şans vermesi ve bu maçtan sonra ligde de ilk 11'in değişilmez isimleri arasına eklemeyi planlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Sadık, Szalai, Novak, Ozan, Mert Hakan, Mesut Özil, Osayi, Sinan, Thiam

Başakşehir: Mert Günok, Muhammed, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Ömer Ali, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

