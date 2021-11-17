Mesut Özil derbiyle ilgili taraftarlara mesaj verdi: "Kazanmaya gidiyoruz"

Süper Lig'e verilen Milli aranın sona ermesinin ardından gözler ligin 13. haftasında oynanacak karşılaşmalara çevrildi. Bu kapsamda haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı lacivertli ekibin yıldız futbolcusu Mesut Özil açıklamalarda bulundu. FB TV'de maçı değerlendiren deneyimli orta saha, sahaya kazanmak için çıkacaklarını ifade etti.

"İNŞALLAH HEDEFLERİMİZE ULAŞIRIZ"

Mesut Özil FB TV'ye yapığı açıklamada:

Takım olarak karşılaşmaya hazır olduklarını dile getiren yıldız futbolcu, "Galatasaray maçı için heyecanlıyız. Güzel bir maç oynayacağız. Takım olarak hazırız. Elimizden geleni yapacağız 3 puanı almak için. Gurur verici bir şey çubuklu formayı giymek. Her zaman hayalimdi. Allah nasip etti. İnşallah takımıma yardım edebilirim. Takımca hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var. İnşallah hedeflerimize ulaşırız." şeklinde konuştu.

"HERKESİN HIRSI BELLİ OLUYOR"

Maçın öneminin farkında olduklarını ve tüm takım olarak hırslı olduklarını dile getiren Özil, "Birkaç isim eksik, milli takımdalar. Onların yokluğunda derbiye hazırlanıyoruz. Çok çalıştık, çok motiveyiz. Herkesin morali yüksek, belli oluyor. Maç heyecanı var herkeste. İnşallah hazır olup, Galatasaray'ı yeneceğiz. Herkes biliyor, pazar günkü Galatasaray maçı camiamız için çok önemli. Derbi maçı, herkes farkında. İdmanda herkesin hırsı belli oluyor." ifadelerini kullandı.

"CAMİAMIZA 3 PUANI HEDİYE EDECEĞİZ"

Takım olarak bu zor süreçten çıkabileceklerini ifade eden Özil, "Maçı kazanmaya gidiyoruz. Taraftarlarımız bize güvensin, güvendikleri gibi de sahip çıksınlar. Onların destek ve dualarıyla sezon sonunda hedeflerimize ulaşırız. Zor dönemden geçiyoruz ama takım olarak oradan çıkmasını da biliriz. Dua edin, Galatasaray maçına takım olarak hazırız. Pazar günü inşallah camimıza 3 puanı hediye edeceğiz." dedi.