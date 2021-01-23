Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imzayı attı!

Mesut Özil için imza töreni düzenleyen Fenerbahçe, yıldız oyuncuya 3.5 yıllık sözleşmeyi imzalattı. Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil'in imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve tüm yönetim kurulu da yer aldı.

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Transfer sürecinin nasıl geliştiğine dair açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Sevgili Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil transferinde hem maddi hem manevi çok önemli bir katkısı oldu. Bir yaz günü, Acun'la oturduk konuşuyoruz. 'Mesut'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, sezon sonunda Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ben de 'Kazandıralım da, maddi şartları nasıl karşılayacağız?' dedim." ifadelerini kullandı.

İlk görüşmenin Kasım ayında gerçekleştiğini belirten Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Ocak ayında da bir ihtimal olabilir demiştim. 'Ben birkaç ay sonra yeni yatırımımı açıklayacağım ve bunu dünyaya yaymak istiyorum, bu hedefi yakalamamda Mesut'un da büyük katkısı olacak diye düşünüyorum' dedi. Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı."

"Kasım ayında, Mesut'un menajeri Erkut ile görüştük. Bu görüşmenin devamında bu transferin gerçekleşmesinin olası olduğuna inandım."

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ise "Renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe’ye hoş geldin diyorum Mesut’a. Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı; onun için de çocukluk hayaliydi" ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL'İN AÇIKLAMALARI

Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun ardından konuşan Mesut Özil'in açıklamaları şöyleydi:

"Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı, benim için bir hayaldi. İki taraf için de muhteşem bir bağlantı olacak, çok mutluyum. Başkanımızın dediği gibi Fenerbahçe için bir hayaldi, benim için bir rüyaydı. İnanıyorum Fenerbahçe'ye. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum."