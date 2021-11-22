Mesut Özil golünü attı, Avrupa gündemine girdi! Yıldız futbolcunun ikinci baharı!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasından galibiyetle ayrılan sarı lacivertli ekipte yıldız futbolcu Mesut Özil'in performansı maça damga vurdu. Etkili oyununu bir golle süsleyen Özil, Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Sezonun en önemli karşılaşmaları arasında yer alan maçta tecrübe ve kalitesini ortaya koyan deneyimli oyuncunun performansı manşetlere taşındı.

GALİBİYETTE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Maçta 1-0 geride olan sarı lacivertli ekipte beraberlik golünü kaydeden Mesut Özil, daha sonraki ataklarda da başrolde oynadı. Top ayağına geldiğinde takımını yönlendirmesi ve hücuma çıkarmasıyla maçta etkili olan başarılı oyuncu galibiyetin mimarları arasında gösterildi.

Maçtaki performansıyla adından söz ettiren Mesut Özil'in Avrupa basınında adı manşetlere yazıldı. Yıldız futbolcu ile ilgili yapılan haberler ise şu şekilde:

"EN GOLCÜ OYUNCUSU KONUMUNDA"

Alman Bild gazetesinde Özil'in birden Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu olduğu konusuna dikkat çekildi. Gazetede yıldız deneyimli orta sahanın performansı için "Kaptan Mesut Özil, Kerem Aktürkoğlu'nun golüne hemen yanıt verdi. Fenerbahçe'nin şu anda en golcü oyuncusu konumunda" ifadeleri kullanıldı.

"ŞAHSINA YÖNELİK ELEŞTİRİLERE ÇOK SERT CEVAP VERDİ"

Almanya'da yayın yapan Kicker ise maçın kırılma anı olarak Mesut Özil'in kaydettiği golü belirledi. Haberde "Fenerbahçe sezonun en önemli maçını kazandı. Kıtalararası derbide golünü atan Mesut Özil şahsına yönelik eleştirilere çok sert cevap verdi." ifadelerine yer verildi.

"GALATASARAY İÇİN DRAMATİK SON"

Londra'da yayın yapan Planet Football sitesi, Mesut'un attığı golün Fenerbahçe açısından hayati önem taşıdığını ifade etti. Haberde "Mesut Özil, Ali Koç'un hakkında söylediklerini not almışa benziyor. Galatasaray için dramatik son." denildi.

"DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ BELİRLEYİCİ OLDU"

İspanyol Marca gazetesinde ise maçın kahramanının Mesut Özil olduğu kaydedildi. Gazete yer alan haberde "Dünyaca ünlü yıldız Türk klasiğinde belirleyici oldu. Uzatma dakikalarında gelen gol Fenerbahçe'yi derbi zaferine taşıdı." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Alman futbolcu Mesut Özil, Süper Lig'de attığı 4 golle Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.