Mesut Özil ile arasında sorun olduğu iddia edilen İsmail Kartal'dan açıklama! "Bazı ufak tefek problemler olabilir!"

Spor Toto Süper Lig'in devre arasına teknik direktörsüz giren Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaşma sağlanmıştı. Tecrübeli teknik direktör takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada Antalyaspor deplasmanından galibiyet çıkaramadı. Yarın evinde Altay ile karşılaşacak sarı-lacivertli ekipte İsmail Kartal, basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

"HEYECANLA GÖRÜŞMEYE GİTTİM"

Ali Koç'un kendisini aradığında heyecanlandığını aktaran Ali Koç, "Beni Fenerbahçe'ye ikinci kez getiren başkanımız Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Beni aradığı zaman büyük bir heyecanla görüşmeye gittim. Başkanımız bana giden teknik direktörle ilgili yaşanan süreci, benden bekleneni açık açık anlattı. Ben de sorumluluk alacağımı söyledim. Hayatımın büyük bir bölümünü bu camiaya verdim ve vermeye hazır bir insanım. Bu yüzden görevi kabul ettim" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN ZAMANLAR YARIŞIYORUZ"

Oyuncuları mental olarak hazırlamaya çalıştığını aktaran Kartal, "Şu anda oyuncularımızın mental olarak enerjisinin düşük olduğunu gözlemledim. Şu an yapmak istediğim tek şey, oyuncularımın mental seviyelerini kariyer seviyelerine yükseltmek. Fenerbahçe camiasının nasıl bir takım görmek istediğini biliyorum. En büyük sorunum zaman. Şu an zamanla yarışıyoruz. Yeterli zamanımız olmamasına rağmen şimdiden oyuncularımızdan pozitif elektrik aldım. Bu durum beni memnun etti." dedi.

"HALA ŞANSIMIZ VAR"

Matematiksel olarak şanslarının devam ettiğinin altını çizen Kartal, "Tamam, eyvallah 17 puan gerideyiz ama matematiksel olarak hala şansımız var. UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağız. Rakibi çok iyi biliyorum. Çok disiplinli bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Altay maçını milat olarak görüyorum. Taraftarımız ilk dakikadan son dakikaya kadar bizi desteklesin. Çok şeyin kısa zaman içinde değişeceğine ben inanıyorum. Bugün birlik ve beraberlik olma günü." şeklinde konuştu.

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Camiadan biraz sabır beklediğini belirten Kartal, "Futbolcularıma bu formanın değerini anlattım. Bu formayı giymenin ne demek olduğunu anlattım hepsine. Dün bir toplantı yaptım ve oyuncularımı özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyardım. Benimde biraz zamana ihtiyacım var. Ben inançlıyım ve oyuncularıma inanıyorum. Ben buranın teknik sorumlusu olarak kendimde pozitif enerji görüyorum. Biraz sabırla bu işleri değiştireceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"MESUT İLE DÜN GÖRÜŞTÜM"

Mesut Özil hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Mesut Özil dünyaca çapında bir yetenek. Kendisiyle dün görüştüm. Kendisi de bu görüşmede çok mutlu oldu. Bazı ufak tefek problemler olabilir. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Mesut, İrfan Can, Nazım Sangare fark etmez. Hepsi bizim oyuncularımız." dedi.

"BİRAZ SABIR GEREKİYOR"

Eksik oyuncularının takıma katılmasıyla birlikte daha iyi olacaklarını aktaran Kartal, "Oyun felsefem pozitif futbol üzerinedir. Bu işler zamanla birlikte oynayarak olacak. Biraz sabır gerekiyor. Onları yönlendirmeye çalışıyorum. Antalya maçında savunmayı iyi yaptık, hücumda iyi değildik ama 7-8 oyuncumuz yoktu. Onlar geri gelince farklı olacağız." ifadelerine yer verdi.

"TRANSFER İÇİN KARAR VERECEĞİZ"

Altay'ın yakın zamanda takıma katılacağını belirten Kartal, "Altay Bayındır'ı ilk oynatan benim. Benim evladım gibidir. Berke de evladımdır. Yarın oynayacak gibi, durumu iyiye gidiyor. Altay'ın da 10 gün içerisinde dönmesini bekliyoruz. Başkanımızla görüşüp transfer için karar vereceğiz." diye konuştu.