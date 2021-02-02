Bu sezon 20 futbolcunun üzerinde transfer yapan Fenerbahçe, ligde 21. haftanın sona ermesiyle birlikte zirveye oturmuştu. Bu transferler arasında en çok dikkat çekeni ise şüphesiz Mesut Özil oldu. Ligde, Mesut Özil'in forma giyeceği ilk maçı merakla bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, süper yıldızın Hatayspor maçında kadroya alınmasıyla oldukça heyecanlandı.

Özil, Teknik Direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Hatayspor'a karşı forma giyecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta Mesut Özil için yapılan imza töreninde 6 Şubat'ta oynanacak Galatasaray derbisine kadar hazır olmasını bekliyoruz ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle Erol Bulut'un tecrübeli futbolcuya, Hatayspor maçının ikinci yarısında görev vermesi bekleniyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına toplam 5 oyuncusundan eksik çıkacak. Sakatlıkları bulunan Pelkas ve Tisserand, Hatay deplasmanı için kadroya alınmamıştı.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Jose Sosa ise zehirlenme şüphesi nedeniyle Hatayspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.