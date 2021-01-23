Mesut Özil imza töreni FB TV CANLI İZLE | FB TV CANLI YAYIN

Ara transfer döneminde yılın transferine imza atan Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'i, sarı-lacivertli takıma katmıştı. Ara transfer döneminin en ses getiren transferi olan Mesut Özil için yapılacak olan imza töreni de merakla bekleniyordu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, imza töreninin hangi tarihte yapılacağı konusuna açıklık getirdi. Peki, Mesut Özil imza töreni ne zaman, nereden izlenir? Mesut Özil ne zaman oynayacak? İşte detaylar...

MESUT ÖZİL İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDEN İZLENİR?

Futbol dünyasında ses getirecek bir imza töreni hazırlığı içerisinde bulunan Fenerbahçe, Mesut Özil için Ülker Arena Stadı'nda görkemli bir imza töreni planlıyor. Özil'in Arsenal, Real Madrid ve Alman milli takımından arkadaşlarının da görüntülü şekilde imza törenine katılacağı söylenenler arasında.

Ali Koç'un Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamaya göre, Mesut Özil için planlanan imza töreni, bir aksilik olmaz ise salı ya da çarşamba günü yapılacak.

Pandemi nedeniyle imza töreni seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Fenerbahçe YouTube kanalı ve FB TV'den naklen izleme şansı, futbolseverlere sunulacak.

Mesut Özil’in imza töreni:

Tarih: 27 Ocak Çarşamba

Saat: 15:00

Yer: Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri

Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana Arsenal'de forma giyemeyen Mesut, yaklaşık bir yıldır sahalardan uzak kaldı. Ancak kişisel antrenmanlarına ve vücuduna dikkat ettiği bilinen Mesut Özil'in, Fenerbahçe'nin hafta sonu yapacağı idmanda takımla birlikte yer alması bekleniyor. Oyuncunun sahalara dönmesine ise Erol Bulut karar verecek. Tekrar idman temposunu yakalaması için 2 hafta boyunca takımla birlikte çalıştıktan sonra yavaş yavaş kadroya dahil edileceği söyleniyor.