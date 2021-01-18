Mesut Özil İstanbul'a adım attı! İşte o görüntüler...
Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve görüşmelerini sürdürdüğü dünyaca ünlü 32 yaşındaki yıldız futbolcu Mesut Özil, saat 01.00 sularında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun karşıladığı Özil, havalimanı çıkışında basın mensuplarına Fenerbahçe atkısıyla poz verdi.
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18 Ocak 2021 Pazartesi 11:17
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