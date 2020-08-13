Mesut Özil: "Ne zaman gideceğime ben karar veririm"

Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, takımındaki geleceği ile ilgili son noktayı koydu. İngiltere'de sezonun tamamlanmasının ardından transfer dönemine girilmesiyle birlikte hakkında birçok dedikodu çıkan Özil, Arsenal'de kalacağını açıkladı.

Futbol Arena'nın derlediği habere göre, The Athletic'e röportaj veren Mesut Özil, "Benim düşüncem net. Sözleşmenin son gününe kadar Arsenal'de kalacağım ve bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Böyle durumlar beni asla düşürmez, aksine sadece beni güçlendirir. Takıma geri dönebileceğimi geçmişte göstermiştim, tekrar göstereceğim. Ne zaman gideceğime ben karar veririm, başkaları değil. İki veya üç yıllık değil dört yıllık sözleşme imzaladım. Buna herkes saygı duymalı." ifadelerini kullandı.

"BURASI BENİM EVİM"

Arsenal'e bağlılığını dile getiren Mesut Özil, "Zihinsel olarak kendimi güçlü hissediyorum. Hiçbir şeyden asla vazgeçmeyeceğim. Takımıma yardım etmek istiyorum ve bunun için savaşacağım. Sahada neler yapabileceğimi biliyorum. Arsenal'i seviyorum, Londra'yı seviyorum. Burası benim evim." diye konuştu.

2013 yılında transfer olduğu Arsenal'de 254 maça çıkan Özil, 44 gol atarak 77 asist yaptı.

