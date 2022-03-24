Demet Akalın'dan İbrahim Tatlıses hakkında dikkat çeken açıklama! Görenler nedenini merak etti! "Asla"Gülşen'e kucağa oturmak yetmedi! Canı bu kez nasıl sıkıldıysa sahnede lolipop yalarken kendinden geçti! Masalara çıkıp şarkı söyledi!Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi! İzmir ekibi resmi imzayı attırdı!Tarık Mengüç tiyatroya atıldı! Sesini sigorlatmayı unutmadıYarım asır boyunca gazetecilik yapmıştı! Türk basının önemli ismi Aydın Engin hayatını kaybettiKonya'da aksiyon filmi gibi olay! Babasını vuran yaralıyı hastanede öldürdü! Doktora silah dayayarak tehdit etti "Sadece babamla ilgilen"Son dakika! Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var!Koronavirüse yakalananlar dikkat! Akciğerleriniz büyük tehlikedeSon dakika: 24 Mart 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuMesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil ve Ozan Tufan takımdan ayrılacak mı?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil ve Ozan Tufan takımdan ayrılacak mı?

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil ve Ozan Tufan takımdan ayrılacak mı?

Fenerbahçe tarafından son dakika kadro dışı haberlerinin ardından sporseverler olayın detaylarını öğrenmek adına 'Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı?' sorusunu araştırmaya başladı. Peki Mesut Özil ve Ozan Tufan takımdan ayrılacak mı? İşte cevaplar...

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil ve Ozan Tufan takımdan ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil, yapılan açıklamayla birlikte kadro dışı bırakıldı. Bunun üzerine sarı-lacivertli ekibin taraftarları ise internette 'Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kanarya'da Mesut'un yanı sıra Ozan Tufan'ın da kadro dışı bırakıldığı haberi duyurulmuştu. Peki Mesut Özil ve Ozan Tufan takımdan ayrılacak mı? İşte soruların cevapları ve olayla ilgili detaylar...

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil ve Ozan Tufan takımdan ayrılacak mı?

MESUT ÖZİL NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Fenerbahçe camiasında bu karara anlam verilemezken sosyal medyada yer alan haberlere göre yıldız futbolcu İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sonrasında kadro dışı bırakıldı. Gazeteci Ahmet Selim Kul'un haberine göre Konyaspor maçında oyundan alınan Mesut Özil çok sinirlendi ve İsmail Kartal'la tartışmaya başladı. Gittikçe sertleşen tartışma hakarete kadar gitti. Ozan Tufan da son dakikalarda oyuna girdiği için İsmail Kartal'la tartıştı. Bunun üzerine iki oyuncu da kadro dışı bırakıldı.

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil ve Ozan Tufan takımdan ayrılacak mı?

MESUT ÖZİL VE OZAN TUFAN TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Takıma geldiği andan itibaren bir türlü kafasını futbola veremeyen Mesut Özil, Vitor Pereira ile anlaşma sağlayamamıştı. Ardından İsmail Kartal ile de yıldızı barışmayan oyuncu hakkında sık sık takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkıyordu. Yaşanan bu son gelişmenin ardından yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ozan Tufan cephesinde ise şimdilik netleşmiş bir konu yok. Kiralık olarak gönderildiği İngiltere'den geri çağırılan futbolcu için yeniden kiralama formülüne gidebileceği gibi bir süre kadro dışı bekletilip daha sonra tekrar kadroya dahil edilmesi de gündemde. Kararı ilerleyen süreçte Fenerbahçe yönetimi verecek.

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil ve Ozan Tufan takımdan ayrılacak mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT