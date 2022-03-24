Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil ve Ozan Tufan takımdan ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil, yapılan açıklamayla birlikte kadro dışı bırakıldı. Bunun üzerine sarı-lacivertli ekibin taraftarları ise internette 'Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kanarya'da Mesut'un yanı sıra Ozan Tufan'ın da kadro dışı bırakıldığı haberi duyurulmuştu. Peki Mesut Özil ve Ozan Tufan takımdan ayrılacak mı? İşte soruların cevapları ve olayla ilgili detaylar...

MESUT ÖZİL NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Fenerbahçe camiasında bu karara anlam verilemezken sosyal medyada yer alan haberlere göre yıldız futbolcu İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sonrasında kadro dışı bırakıldı. Gazeteci Ahmet Selim Kul'un haberine göre Konyaspor maçında oyundan alınan Mesut Özil çok sinirlendi ve İsmail Kartal'la tartışmaya başladı. Gittikçe sertleşen tartışma hakarete kadar gitti. Ozan Tufan da son dakikalarda oyuna girdiği için İsmail Kartal'la tartıştı. Bunun üzerine iki oyuncu da kadro dışı bırakıldı.

MESUT ÖZİL VE OZAN TUFAN TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Takıma geldiği andan itibaren bir türlü kafasını futbola veremeyen Mesut Özil, Vitor Pereira ile anlaşma sağlayamamıştı. Ardından İsmail Kartal ile de yıldızı barışmayan oyuncu hakkında sık sık takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkıyordu. Yaşanan bu son gelişmenin ardından yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ozan Tufan cephesinde ise şimdilik netleşmiş bir konu yok. Kiralık olarak gönderildiği İngiltere'den geri çağırılan futbolcu için yeniden kiralama formülüne gidebileceği gibi bir süre kadro dışı bekletilip daha sonra tekrar kadroya dahil edilmesi de gündemde. Kararı ilerleyen süreçte Fenerbahçe yönetimi verecek.